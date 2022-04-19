Günlük!

"Uyuşturucu piyasası acayip hareketli.

Sosyetik beyler ve bayanlar kokain derdinde, ben varoş çocuklara sentetik uyuşturucu satıyorum. Farenin dışkısını da içine katsam kimsenin umurunda değil. Nasılsa meydan boş!

İstanbul Bahçelievler ve Merter Tozkoparan'da harika bir ortam yarattım. Benim malımı iki kere kullanan bağımlı oluyor zaten.

Bugün de okkalı kazandım.

Kendime bej renkli Volkswagen aldım.

Plakam elde ele dolaşıyormuş çok da umurumdaydı.

Geçen hafta 'çakallar el ele vermeli derneğine' üye oldum, her gün çığ gibi büyüyoruz!" (Şerefsizin günlüğü)

***

Akıl hastanesinde bugün yine beni akıllandıracak olan doktorların verdiği hapları yuttum, onların yuttuğu hapların hesabını tutmadım Benim gördüklerimi akıllı doktorların görmediğini biliyorum.

Sipariş ettiğim kitaplarımın listesini görünce deli oluyorlar. (Delinin günlüğü)

***

"Zengin bir enayiyle evlenip çocuk sahibi olup sonra boşanmak nasıl da akıllı bir yatırımmış meğer. Gelsin nafakalar gelsin lüks hayat.

Neymiş üniversite mezunu kızlar işsizmiş de bana ne! Onlar da benim gibi kafalarını çalıştırsınlar.

Benim cömert bir bedenim var ve istediğim biçimde kullanırım. Ayrıca parasını yediğim adamlar o parayı öyle kolay kazanıyorlar ki! Aptallara bayılırım, güzelim ve akıllıyım var mı itirazı olan?" (Nafaka şıllığının günlüğü)

***

"Alışveriş merkezindeki tütün ürünleri satan dükkanımda 12 yaşlarındaki okul çocuklarına bugün de 23 tane elektronik sigara sattım. Otomobilimi yeniledim evimin taksitleri de bitiyor.

Geçenlerde velilerden biri alışveriş merkezinin yönetimine beni şikayet etmiş, gazetecinin biri de köşesinde beni yazmış. Kimi kime şikayet ediyorlar.

Geçti o devirler. Çocuklar bayılıyorsa bana kim karışabilir!" (Kansızın günlüğü)

***

"Bir fırına girdim ipe asılmak üzere100 adet Ramazan pidesinin parasını ödedim.

'Parası olmayanlara bu pideleri dağıtın' dedim ama garibanlar pideyi çoktan unutmuş, bütün pideleri parası olanlar kapıştı. Bencillik ve haksızlık Ramazan'da bile diz boyu!" (İnsanın günlüğü)

***

***

"Elimden gelen sadece yazabilmek ama ben eleştirilerimi tazelerken acı gerçekler bayatlıyor!" (Benim günlüğüm)





Bir yel eser ılgıt ılgıt

Kalemle kirlenir kağıt

Yürekteki derin ağıt

Unutulur unutulur



İki yürek aynı anda

Kıyamet koparken canda

Yaşanan ilk heyecan da

Unutulur unutulur



Hasret sorgular yılları

Yolcu tanımaz yolları

Aşkın sımsıcak kolları

Unutulur unutulur



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun arkadaşlarını yakından tanı.

Yağmurda pencereyi aç.

Aç insanı geri çevirme.



Uyuşturucuya karşı aktif mücadele et, yarın sıra senin çocuğunda!



BAKIRKÖY BELEDİYESİ

İstanbul'da en başarısız belediye başkanları yarışması yapılsa, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu birinci, ikinci, üçüncü olur!

Böyle birini iki dönem Bakırköy halkına musallat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fiyaskodaki rolü büyüktür. Yollarda kasten bırakılan çukurlar içine çekecek çocuk arıyor da başkanı ara ki bulasın.

Bakırköy'e bir çivi bile çakmayan birinin üç yıldır başladığı tamiratları bitirememiş olmasının eminim ki getirisi çoktur. Belediye binasının üzerindeki kaçak katın sıvaları bile dökülürken, böyle biri için saf tutanlar utansın! Başka sözümüz yoktur.