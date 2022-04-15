Gofret!

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Not: Rahmetli sanatçı Kayahan otomobilinde yol kenarındaki çocuklara dağıtmak için mutlaka "gofret" bulundururdu.

Mutluluk Takvimi

Bir yere girince selam ver.

Her sözüne yemin katana inanma.

Cenazeye gidecek zaman bul.

Erkekler ağlamazmış

Herkes öyle sanıyor

Hasret ayaklanınca

Gurur tutuklanıyor

İçimden bir ses bana

Şimdi git kapısına

Gülleri bırak diyor

Gözleri nemli sevdam

Senden özür diliyor

Bu yürek bu gece

Ya durulur

Ya durulmaz

Bu sevda bu yolda

Ya vurulur

Ya durdurulmaz

Hakkı YALÇIN

İçinde vicdan taşıyana bu dünya ağır geliyor.

Aşka reçete!

Demir attığınız limanda geminiz battıysa kaptanı yolcu etmek şerefine nail olabilirsiniz.

Sevda sinemasında kim ki "ihanet" rolünü seviyorsa, başrolü ona verin figüranlığın böyle filmlerde boynu kıldan ince.

Sevdiğiniz insan bir bakarsınız "ruh ikiziniz" olur ama "ikiniz" olamadıysanız önünüze bakın.

Sırtınıza hançer yiyip sakın ha gidenin yokluğuyla doyurmayın kendinizi. Herkes kendisinin doktorudur, reçetenizi kendiniz yazın ki geçmişi unutmaya hazır olsun geleceğiniz!