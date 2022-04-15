Benzine bu kadar zam gelirken, dünya yansa umurumda değil diyenlerin yarattığı trafiği en iyi biçimde İstanbul'da görüyoruz.
***Otomobil bir ihtiyaç!
Otomobil kullanmak zarafet, bazen de caka satmak için kullanılan bir kartvizit!
Hak yiyerek kimsenin binemeyeceği otomobillere sahip olanlar günahlarını temizlemek adına sileceklerini çalıştırsa da günahlarını temizleyemez!
***Bu ülkede adam olmanın şartlarının değiştiğini görüyoruz, ne acıdır ki artık otomobil markaları belirliyor kaliteyi.
O otomobile sahip olmak için gereken ortamı yaratmak gerekiyor.
O yüzden bizler ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdik.
İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.
Başkalarının çocuklarının kanını emerek kendi çocuklarına lüks otomobil alan babaları değil.
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Bu ülkede alkollü kullandığı Porsche otomobiliyle görevli polis memurunu öldüren ve serbest bırakılan zengin züppeleri gördük.
Onların sükseli otomobilleri harcadıkları ömrün tazminatı oldu, bizim gördüklerimiz de göreceklerimizin teminatı!
Not: Bu ülkede insanlığın markası otomobil markalarına karşı asla zafer kazanamaz!
***Otomobil sadece erkeklerin değil kolay para kazanan kadınların da etiketidir.
Magazin alemindeki nafaka şıllıklarının bindikleri otomobiller, bir öğretmenin bir doktorun ömür boyu çalışıp alamayacağı otomobillerdir.
O yüzden duraklarda bir ömür harcayan, gözünü kendilerine diken otomobil züppelerine yan gözle bile bakmayan genç kızların hayat mücadelesine saygılarımı sunarım.
***Kimileri kullandıkları otomobillerde beyzbol sopası, kesici alet hatta silah bulundurur.
Kimileri satmak ya da kullanmak amaçlı uyuşturucu bulundurur.
Kimileri insanların üzerine salmak için "çakal" bulundurur, kimileri de yetkileri olmadığı halde otomobilinde "çakar" bulundurur.
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Not: Rahmetli sanatçı Kayahan otomobilinde yol kenarındaki çocuklara dağıtmak için mutlaka "gofret" bulundururdu.
Mutluluk Takvimi
Bir yere girince selam ver.
Her sözüne yemin katana inanma.
Cenazeye gidecek zaman bul.
Erkekler ağlamazmış
Herkes öyle sanıyor
Hasret ayaklanınca
Gurur tutuklanıyor
İçimden bir ses bana
Şimdi git kapısına
Gülleri bırak diyor
Gözleri nemli sevdam
Senden özür diliyor
Bu yürek bu gece
Ya durulur
Ya durulmaz
Bu sevda bu yolda
Ya vurulur
Ya durdurulmaz
Hakkı YALÇIN
İçinde vicdan taşıyana bu dünya ağır geliyor.
Aşka reçete!
Demir attığınız limanda geminiz battıysa kaptanı yolcu etmek şerefine nail olabilirsiniz.
Sevda sinemasında kim ki "ihanet" rolünü seviyorsa, başrolü ona verin figüranlığın böyle filmlerde boynu kıldan ince.
Sevdiğiniz insan bir bakarsınız "ruh ikiziniz" olur ama "ikiniz" olamadıysanız önünüze bakın.
Sırtınıza hançer yiyip sakın ha gidenin yokluğuyla doyurmayın kendinizi. Herkes kendisinin doktorudur, reçetenizi kendiniz yazın ki geçmişi unutmaya hazır olsun geleceğiniz!