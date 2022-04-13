Faydasız

ÇOCUKLUĞUMUZUN dünyasında sihirli bir yeri vardı da herkesin bisikleti yoktu.

"Tur atsın diye" arkadaşına bisikletini verenler arkadaşlığa can verenlerdi.

O zamanlardaki arkadaşlığın temsil gücünü sınamaya gerek bile yoktu aslında.

Şimdi birinin düşüncesi diğerine kanlı bıçaklı duruş olarak dönüyorsa artık eskisi gibi olan hiçbir şeyimiz yok demektir.

Eskiden haksızlıklara ve soysuzluklara karşı birlikte yürürdük.

Şimdi nefret her şeyin önünde yürüyorsa birkaç adım fazla atsak ne fayda! Saygı yoldan çıktıktan sonra!

***

O masum masallar çocukları başından attı, teknolojik hayat yalan masallar devrini başlattı.

Kalbi kasıklarında atan kansızlarla eli tetikte bekleyen vicdansızların göz hizasında kaldı çocuklarımız.

Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyayı da hiç sevmedik, onları koruyan yasaları da.

Çocukların suratına yeni ölüm biçimlerini üfleyen şeytanlık vitrinlerden inmezken, "hayatın yaşamak kadar yaşatmak gibi bir anlamı olmalıdır" diye haykırsak ne fayda!

Kanı bozuklar çoğaldıktan sonra!

***

Parası olanın arkası sağlamsa ön açılır! Onlara "bu parayı nereden buldun?" diye soranı olmaz memleketimin. Namuslu insanların ömür boyu çalışıp kazanamadıklarını onlar bir gecede harcar!

"Amerikan malı proje" olarak toplumun ahlakını bozmakla meşgul olurlarken sistem onların sırtını sıvazlar!

Onlar bu topraklara biliçli olarak sokulmuş vicdansızlık ajanlarıdır, gözlerinden irin akar!

Bu soysuzları işaret edip, "çocuklarımızın bilinçaltına zehir enjekte ediliyor" diye haykırsak ne fayda!

Eşitlik ihlal edildikten sonra!

***

Bütün yalanlar parayla doğrulanıyor.

O yüzden cebini doldurmayı yüreğini doldurmaktan daha anlamlı sayanların çoğaldığı bir dünya yaratıldı.

Yoksulların sırtına binip inmemeyi sonradan görme zenginlere öğrettiler.

"Hayatımı sürdürebilmek için daha kaç gece aç yatmalıyım?" diyen insanlarımız var.

Ramazan'da bile açların halinden anlamayanlara haykırsak ne fayda.

Her koyun kendi bacağından asıldıktan, bal tutan parmağını yaladıktan sonra!

***

Filtresiz sigara içilen delikanlı yılların onurunu biliyoruz.

Gömleğinin yakasını ters yüz eden ama şerefsizliğe zerre kadar yüz vermeyen namuslu babaları gördük.

İçinde vicdan barındırmayan hiçbir eylemin bizde yeri yok.

Şimdi yükselen değerin alçaklık olduğu bir ülkede altta kalanın canı çıksa ne fayda!

Paranın sesi vicdanın sesini bile bastırdıktan sonra!



Ne çok susamışım

Ne çok yanmışım

Yokluğuna alışıp



Anılar üstüme gelir

Sonra çekip gider

Karanlığa karışıp



Gözlerimin sana

Çok selamı var

Hani saatlerce

Dalıp gittiğin

Çok sevmiş birinin

Şarkısıdır bu

Hani ömrünü bir gece

Çalıp gittiğin



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Yoksul insanlar için iftar ver.

Gösteriş yapma.

Çocuğunun arkadaşlarını tanı.

Puzzle yap.



Uç uç böceğim annen sana iftar için pide alacak!



ÜTOPYA!

Hayatı yaşanılır kılmak için bütün şartlar dünyanın doğasında vardı, toprakları silahsız da sahiplenmenin önü açıktı kapattılar.

Gençliğimizde askerliğin bütün dünyadan kaldırılması gereken bir yaşam biçimini düşlemiştik, bir ütopyaydı!

Sıradan insanların hiçbir istekleri gerçekleşmemiştir, bizimki de sadece rüyaydı!

Uyandığımızda iş işten geçmişti.