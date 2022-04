İyi uykular!

RUSYA-Ukrayna savaşı bitmedi bitmeyecek. Çünkü bu savaşın bitmesini kan tüccarları istemiyor.

Bakmayın yaptırım masallarına, bu dünyada her şey el altından yürütülür.

Ellerinde silahı bol olanların vicdanla işi yoktur savaşın alışverişiyle vardır.

***

Dünya savaşlarının yerini "lokal savaşlar" alırken aslında yenilerine yatırım yapılıyor.

Herkes elini güçlendirmeye çalışırken ekonomileri ancak böyle ayakta duruyor çünkü.

50 yıl sonrasının senaryoları çoktan yazıldı da savaş platolarının hangi ülkelerde kurulacağı hesaplanmadı mı sanıyorsunuz?

Amerika ile Rusya yıllardır birbirleriyle sözde dalaşıyor da başka ülkelere saldırdıklarında neden kol kola dolaşıyor?

Biden ve Putin dünyanın iki güvenilmez lideri. Ukrayna meselesinde saatlerce görüştüler de savaşın sona ermesi için neden bir şey yapmadılar?

Irak'ın, Kuveyt'in, Afganistan'ın ganimetini birlikte toplamadıklarını mı zannediyorsunuz?

***

Yeni bir dünya kurulurken tuzak kurulacak ülkelerden birinin Türkiye olması da ihtimal dahilinde!

Türkiye'nin hava kuvvetlerinde zayıf düşeceği zamanlar bekleniyor belki.

Belki de en zayıf gibi görünen ama silahlanma konusunda büyük atılım yapan Yunanistan'la kapıştırırlar bizleri.

Bize satılmayan uçakların arkasında Amerika duruyorsa, Yunanistan'ın uçaklarını yenilemesindeki sırrın perde arkasında kim var sanıyorsunuz?

Bundan birkaç yıl önce ekonomisi batan Yunanistan'ın o kadar borcun içinden çabucak çıkmasıyla böylesine silahlanması arasındaki şifreyi kırmaya gerek var mı?

Türkiye'yi havadan vurmayı hayal ettikleri uçaklar belki de yanı başımıza konuşlanıyordur!

Yunan insanının da zerre kadar istemediği savaşı çıkarmak için Ege sahillerinde bir bardak suda fırtına koparmanın Amerika'nın hayallerini süslemediğini mi sanıyorsunuz?

Havadaki uçaklar Yunanistan'dan karadaki askerler Amerika'dan.

***

Bunların sadece Amerikan filmlerinde olduğu varsayılıyorsa, film dediklerimiz yaşanmış ya da yaşanacak gerçeklerin sahneye konması değil mi zaten!

Siyaset bilimi okumadım ama Amerikan başkanlarının ne mal oldukları gözlerinden okunur.

Amerika'nın 50 yıllık senaryosunun içinde bizlere ayrılan sahneler "sahte dostluklarla" sadece zamanını beklemektir.

İnsan ırkına ve özgürlüğe sadakat Amerikan tarihinde yoktur.

***

Geleceğin dünyasında çocuklarımız adına sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyorsak önce içimizdeki düşmanlığı bitirmek zorundayız.

Ama bizler senaristlerin ekmeğine yağ sürmekle meşgulüz!

Nasılsa bize bir şey olmaz!

Üzerine boş vermişliğin rehaveti çökenlere; iyi uykular!





İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Yaslandım bir duvara



Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar



O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.

Çocukları temizliğe alıştır.



Üzeri ne kadar örtülürse ahlaksızlık o denli güçlenir!



İÇİM GİDİYOR

Gözlerimin önünde duruyor çocukluk anılarım.

Bütün mahalle araları sevda parkıydı, her yer ağaç, her yerde kuş sesi. Gündüzleri gölgesinde serinlenen çardaklar, ince belli bardaklarda iftar sonrası muhabbetler.

Evlerin bütün kapıları açıktı ne kilit ne hırsız!

Hayırsız bir zamanın içinden geçerken içim gidiyor o yıllara yalan değil.