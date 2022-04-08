Yalnız adam!

HAYATIN gittikçe pahalı hale geldiğini inkar edemem ama buna tempo tutanlara ve politik bir silah olarak kullananlara karşıyım.

Pandemiyle gelen sıkıntıların dünya ekonomilerine verdiği zarar bilinirken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bütün dünyada petrol fiyatlarını nasıl etkilediğini görüyoruz.

Her gün ekranlarda artan fiyatları sahneye koymak elbette habercilik ama bunun gerekçelerini de belirtmek gerekiyor.

Bu haberler iktidarı yıkmak için koz olarak kullanılmıyorsa eğer!

***

Tayyip Erdoğan fiyatların böylesine artmasını ister miydi? Asla.

Peki, her şeyin sebebini Tayyip Erdoğan'a boca etmek insaflı mı?

Hayır!

İktidarla muhalefet yer değiştirse asgari ücret 10 bin lira mı olacak?

Mümkün mü?

Şimdiden emeklilerin temmuz maaşlarındaki artışı hesaplamak bir ekonomik uzmanlık değilse, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamların gerekçeleri ortada değil mi?

Hayatın terazisi tek kefeyle işlemez!

***

Vicdansız bir sistem oluşturuldu.

Marketlere gidince vitrinlerdeki fiyatların kasada ödemeye gelince iki katına çıkarıldığını görüyoruz. Bunlar bilinçli soysuzluklar ve toplumsal kışkırtma!

Şerefsiz ticaret sadece haram kazancın değil insanlardaki tepkilerin de büyümesine yönelik işliyor.

Üreticiden 3 liraya alınan domates tezgahlarda 30 lira. Domatesin aracıları kendilerine yat almışlar.

"Domatesten yat almak" bu kadar kolaylaştıysa devlet görevlilerinin işlem hacmi azaldığı içindir.

Devleti temsil edip görevlerini yapmayanlar Tayyip Erdoğan'ı yalnız bıraktıkları içindir ki onların sorumsuzluğunun bedeli "yalnız bir adamın" üzerine birikiyor.

Savaşın bitirilmesi adına "arabuluculuk" yapabilecek kadar güçlü bir duruş gösteren Cumhurbaşkanı'nın yanındakiler de ne yazık ki muhteşem seyirciler!

***

"Bunlar da geçer" diyebilmek için zamanın şartlarını da hesaba katmalıyız.

Pandemiyi biz üretmedik!

Savaşı biz çıkarmadık!

Elbette ülkede yanlış giden bir şeyler var ama düzelmesini istemeyenler kesinlikle böyle günleri fırsat bilenlerdir.

Hayat her geçen gün daha pahalı hale gelirken kıs kıs gülenlerdir!

***

Sadece ekonomik değil her konuda işaret ettiğim bir gerçektir.

"Bu topraklar insan olana insanlığı buyurdu da sanki biri emir verdi "yakın yıkın" diye bu yurdu!"



Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım



Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çöpleri boşaltırken ayır.

Ağaçlarda açan çiçeklerin resmini çek.

İftardan sonra küçük bir tur at.



Hayattan mezun olmak yürek ve zaman ister.



HAYVAN SEVERMİŞ!

Ellerindeki tasmalarla süs köpeklerini dolaştıranlar için sokak köpeklerinin zerre kadar değerli olmadığını evimin önündeki parkta görüyorum.

Köpeklerinin birbirleriyle oynaşmasından mutluluk duyarken, sokak köpeklerin önüne bir lokma yiyecek koyduklarını görmedim.

Neymiş; hayvan severlermiş!

Onlar kendi hayvanlarından başkasını sevmeyen süs meraklıları.

Sokak köpekleri de onlar için arada bir yerinden oynattıkları "taşlar!"



