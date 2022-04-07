Binlerce, yüzbinlerce Hitler! Bir insan bir insana bunları nasıl yapar diyorum aklım almıyor.
Yetim çocukları kurtarmak için hayatını ortaya koyan kahramanlara bakıyorum.
"Tarihin en karanlık döneminde bile insanlık mevcuttur" diyorum.
***Hitler'in piçleri 2.5 milyon çocuğu katlettiler de şimdiki zamanda bile hala savaşın arkasında duranlar var, Nazi ruhunun sinsi temsilcileri.
Filistin, Irak, Afganistan, Ukrayna ve savaşa sürüklenen ülkedekiler de çocuk.
Çocuklara kıyanlara asla asker denemez. Ne acıdır ki onların sadece birkaçının insanlık suçlusu olarak yargılandığı bir dünyada yaşıyoruz.
***Savaş çocuklarının acısı ve çaresizliği her dilde aynıdır.
Ama medeni dediğimiz ikiyüzlü Avrupa'nın duruşuna bakıyorum Suriyeli, Filistinli, Afganlı çocukların "renklerini beğenmedikleri için" onları mülteci olarak kabul etmiyorlar.
Ukraynalı sarışın çocuklara kapıları ardına kadar açıyorlar.
Bunun adı ırkçılık değilse nedir?
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Geleceğin dünyasını inşa etmek için yeni biyolojik savaşların davetiyelerini bastıranların milyonlarca çocuğun açlığını bile bastıramadıkları için kendilerinden utanmalarını beklemeyin.
"Siyahi insanlara" futbol maçlarında söylenmiş ırkçı bir sözcük için dünya ayağa kalkıyor da savaş çocuklarının rengine göre kapıları açanlara neden kimse bir şey demiyor.
Çünkü Avrupa'da her şey birbirinin içinden geçiyor, onların içinden Ortadoğu'daki çocuklar için "sizin zaten geleceğiniz yok!" demekten başka bir şey geçmiyor.
Onların vicdanlarına taktıkları "renkli gözlükler" insani değerleri göstermiyor çünkü!
***Hitler'in başlangıç noktasında Avrupa ülkeleri o soysuz diktatörü alkışladılar.
Kendi vatandaşlarının ölümleri için muhbirlik yaptılar, direnen onurlu insanları sattılar.
İnsanlıkta alçalmak da suçtur.
Böyle öğrendik böyle biliriz.
Haksızlıkla savaşmak şerefsizlikle sevişmekten bin kere değerlidir!
Bunu bilir bunu söyleriz!
Mutluluk Takvimi
İnsanlara yardımı ellerinle yap.
Bebek patiğine zil tak.
Şiir kitabı oku.
Çocuklar ölüm kokar
Hasretler kilim kokar
Bu şehrin sokakları
Arsızca zulüm kokar
Analar açlık kokar
Gelinler başlık kokar
Bu nasıl bir alemdir
Dostlar kalleşlik kokar
Başımda duman duman
Öksüz seher yelleri
Her sabah yüreğimde
Açar hüzün gülleri
Hakkı YALÇIN
DELİ DOKTORLARI
Gençliğimde deli taraflarım çoktu.
Hayal kırıklıklarım için hastaneye gitmiştim de ortopedi bölümü "ben bakmam" demişti.
"O zaman ayaklarımı kır" deyince, "sen bir kalp doktoruna görün" diye karşılık vermişti.
O günden beri deli doktorlarını tercih edişim sebepsiz değildir.
Akıllı doktorlara 15 gündür beni yürütmeyen ayağımdaki şişkinliği ve morlukları gösterdim, iki ayrı MR, kan tahlili iki muayene hala teşhis konulamadı.
Deli doktorları hiç olmazsa kalp kırıklarından anlıyor.