Sütliman!

FENERBAHÇE'DE kaybederken hakem limanına sığınanların kazanırken sütliman duruşları dikkat çekici.

Kayseri'de de gördük ki, formasının içine kalbini koyanların verdiği mücadeleyle kazanmak ne kadar kolaysa, verilmeyen mücadeleyle puanları kaybetmek de hiç zor değilmiş.

Adana Demirspor ve Başakşehir maçlarında kaybedilen puanların kaç puan ettiği şimdi hesaplansa Fenerbahçe için başka bir hedef belirirdi.

Yoksa hoca da aynıydı futbolcular da ama yürekler tatildeydi.

Gencecik Arda Güler'in enerjisi bütün takımı sardıysa, Fenerbahçeli yöneticiler Arda'nın U17 Milli Takımı'ndaki arkadaşlarının etrafını sarsınlar!

Kaybettiklerini yeniden kazanırlar!

***

Trabzonspor'un arada bir puan kaybetmesinden doğal bir şey olamaz.

Aradaki puan farkı şampiyonluk hayalinin teminatı sayılsa da Trabzonspor için liderlik hiçbir zaman elde edildiğinde değerini kaybeden bir gerçek olamaz.

Puan kaybı ile zaman kaybı arasındaki gerçekleri Trabzonspor taraftarı hoş görsün.

Sezon başından beri bu davaya nasıl yürek koyulduğunu söylemeye gerek yok.

Sabrın sonu; kutlama!

***

Kadınlar Ligi deyip meseleyi hafife almayalım. Fenerbahçe ile Amed Sportif arasındaki Kadınlar Ligi maçındaki görüntülere baktım da zarafet ve merhamet nerelere gelmiş dedim.

Top ayakkabıları keskin bıçak!

"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak" diyen tekerlemelerimizde anaçlık özne olmuşken ne tekme yakışır kadına ne insan ayrımı.

O görüntüleri izlerken çocuklar adına üzüldüm, futbol adına üzüldüm, her şeyden önemlisi kadınlara duyduğum güvenin talan edilmesi adına üzüldüm.

Oysa uçurtmanın ipi çoktan kopmuş!