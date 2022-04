Otizm!

YARIN "Dünya Otizm Farkındalık Günü!" O insanlar hayatın "sihirli bir dokunuş" olduğunu gösteren seçilmiş kişilerdir.

Her biri küçücük yaşlardan ömürlerinin sonuna kadar hayata direnmenin ve sevmenin Oscar'ını kazanmıştır.

Otizmli insanların güzel yaşamasına parmak kaldırmak için, onların yüreğinden bakmamız gerekiyor dünyaya, "gözlerimizle dokunarak!" Çünkü onlara "dokunmak" özel bir sihir gerektirir.

***

Adı üzerinde "farkındalık günü!" O insanlar yavaşça yol alan bir trenin camından yolları seyreden büyülü yolculardır.

Ne güzel bakarlar, su gibi.

Bazen sımsıkı kapalıdır kapıları, harika zekaları tehlikeyi de sezinler duygusallığın zenginliğini de.

Onlar insanlığın en masum yanını temsil ederken, kötülüğün karanlığına kafa tutmanın aydınlık tarafıdır.

Her biri cennet kuşu. Az kullanılmış kanatları vardır, göğüslerinde koşmak için bekleyen atları vardır da her şeyin zamanı vardır.

O zamana geç alışır ama hayatın elini asla bırakmazlar.

Her şeyleri nettir, diğer insanlar gibi yalanı dolanı bilmezler.

***

Büyükler yaşlandıkları için değil; çocukları sevdikleri için büyüktür.

Büyüklük; gözlerimizin içine bakan çocuklara borcumuzu sevgiyle geri ödemektir.

Ama birçoğumuz o çocukların yaşamak hayallerine sekte vurmanın kusurlarıyız.

Yılın bir günü onların "farkında" olmakla meseleyi halledemeyiz.

Bu mücadelede her zaman onların yanına olabilmenin ayrıcalığını yaşamalıyız.

***

Bu topraklarda otizmli insanlar için çalışan çabalayan melekler de var, yaşatmak sanatına işçilik eden hayat elçileri.

O hayat elçileri otizmli insanlara göz kırpar, tempo tutarlar aynı şarkıların notalarında.

O şarkılar dünyanın bütün kıtalarında aynı anda hissedilip ve söylenir.

Melekler kadar sessiz!

***

Bu dünyada otizmli bir insan size elini uzatırsa siz de özel birisiniz.

Çünkü onlar seçilmiş insanlardır, "kaşmir" dokunuşları vardır.

Gözlerinden okurlar hayatı.

Gerektiğinde harfsiz!



Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

Gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine

Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İyi düşünmek için sebep yarat.

Ağaçlarda açan çiçeklerin resmini çek.

Işıkları kapat geceyi izle.



Eskiden 'bitpazarları' vardı şimdi 'it pazarları' var.



FLYİNN AVM'DE!

Bundan 3 gün önce 12 yaşlarındaki iki öğrenci, İstanbul Florya'daki Flyinn AVM'nin içindeki Smoke Store adlı tütün ürünü satan dükkana girdiler.

O dükkana girişleri yasak olan çocuklardan biri satışı da yasak olan ve adı "Puf" olarak bilinen elektronik sigara satın aldı.

Çocuğun velisi durumu öğrenince AVM yetkililerini aradı.

Cevap; "ilk defa böyle bir şikayet aldık ama sizin davacı olma hakkınız var!" Florya'daki özel okullarda elektronik sigara patlaması yaşanıyor. Bundan iki hafta önce bu okullardan birinde okul idaresi tarafından arama yapıldı ama nedense bir tane bile bulunamadı.

Velilerden bu konuda şikayetler aldıkları halde bir kere arama yapmakla okuldaki görev tamamlanmış oldu.

Not: Flyinn AVM içindeki Smoke Store adlı dükkanın son 6 aylık kamera kayıtları incelenmelidir!