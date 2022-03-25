Maziden izler!

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Enkaz kaldırma ve ceset arama çalışmaları hala sürüyor.

Mutluluk Takvimi

Birini güldür.

Cenazeye gidecek zaman bul.

Ramazan'a hazırlan.

Hayvanlara eziyet edenle mücadele et.

Söyleyecek çok şey var

Bazen susmaktır sevda

Böylesine sevmeye

Keşke alışmasaydık

Yüzün gitti avucumdan

Can yarıldı ortasından

Bu sevdanın arkasından

Gözü yaşlı bakakaldık

Özlerken sevgimizi

İki sessiz kumru gibi

İçin için yanacak

Sol tarafımız

Biz sevda sürgünleri

Bu kırık hikayede

Hep yaralı kalacak

Bir tarafımız

Hakkı YALÇIN

Uyuşturucu çakalları İstanbul'da altın devrini yaşıyor!

Mahada Mehmet!

Sevdiğim insanların ölümleri arka arkaya geliyor.

Önceki gün yeni bir haber aldım;

"Mahada Mehmet öldü!" Mehmet Çankaya, Merter Tozkoparan'daki gençlik yıllarımın en iyi futbolcularından biriydi. Profesyonel olarak da kulüplerde forma giydi.

Semtin delikanlısı olarak kaldı, büyüdüğü topraklardaki duruşunu hiç bozmadı.

Uzun süredir rahatsızlığı vardı ama her biçimde hayata tutundu. Güzel insandı mekanı cennet olsun.

Uzun zamandır göremediğim gençlik yıllarımın arkadaşlarını gördüm de "yüzdük yüzdük hayatın kuyruğuna geldik" dedim, birlikte fotoğraflar çektirdik.

O yüzden bu dünyada sevdiklerimiz için dileğimizdir; "Hepimizin resmini çıkarsınlar yan yana!" Nasılsa hayat o resimlerden teker teker çekip çıkartıyor bizleri.