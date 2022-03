Ah çocuklar ah!

MİNİCİK çocuklarda panik atak var, psikolojik destek alıyorlar, küçücük yaşlarında ilaç kullanıyorlar.

15 yaşındaki kız çocukları dökülen saçlarını gizlemek için peruk takıyor.

Niye? Korku hormonu tavan yaptığı için mi, havuz problemleri boylarını aştığı için mi?

Not: Sadece sokaklardaki değil, teknolojik akvaryumlardaki çocuklarımız bile ne kadar yaşlı ne kadar umutsuz.

***

Peki, çocukların mutlu olması için fikir üreten var mı? Yok!

Oysa büyüklerin hastalıklarını bile iyileştirecek tek gerçektir çocuklar.

Büyükler çocukları hayatın öznesi yapsalar, biraz da çocukların gözlerinden baksalar hayata bugün başka bir dünya vardı.

***

Çocukluğumuzun kitaplarını yeniden okumalıyız belki. Kemalettin Tuğcu sefaletin namuslu yanını hatırlatır bizlere. Bizler de buruşuk ama tertemiz gömleklerin ne kadar onurlu bir yaşam olduğunu hatırlarız yeniden.

Saman sarısı okul defterleri, kurşun kalemlere geçirdiğimiz dişler.

Ayağımızda kısa pantolon cebimizde madeni kuruşlar. Sosyal terbiyenin değerli olduğu yıllar.

***

Öldürülen terbiye yaşatılan terbiyesizlikleri doğurdu. Şimdi çocuklardaki şiddetin de önü açık, kötü alışkanlıkların da.

Okullarda elektronik sigara kullanan 12 yaşındaki çocukların buldukları cesareti mi sorgulayalım, onları bu zehre itekleyen gerçeklerin varlığını mı?

Okul önünde birbirlerini bıçaklarken çete tavrı sergileyen 15 yaşlarındaki çocukların hangi televizyon dizisinden ilham aldıklarına mı kafa yoralım, aile içindeki başıboşluğa mı?

Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki farkın yansımasını yaşıyoruz emin olun.

Televizyonlardaki mürebbiyelerin amaçlarını söylemeye gerek yok.

***

O yüzden çocuklarla aramızdaki uzaklığı yakınlaştırmak için yapmamız gereken çok şey var.

Büyükler çocuk olduklarını unuturken, çocukların sırtına daha küçücük yaşlarında taşımayacakları yüklere seyirci kalanlar varken.

Toplumun her kesiminde ahlaksız ve kaypak yaşam biçimine alkış tutanlar mevcutken, çocuklar kimsenin umurunda değil.

Saldırı evlerin ve okulların içine kadar girdikten sonra savunma zorlaşır.

Hele o evlerdeki büyükler televizyon dizilerinin ve bilumum haşere programın karşısında sırtını kaşıyorsa!

Elektronik sigaralar ve okula sokulan bıçaklar elden ele dolaşıyor da hala kimseden bir ses çıkmıyorsa!

İhtimaldir ki annelerinden babalarından ve öğretmenlerinden daha hızlı yaşlanıyor çocuklar.



Acıları can evimde

Tutukluyum hasretlerde

Bulut bulut gözlerimde

Çocuklara ağlıyorum



Özlemine doyamadım

Öpmelere kıyamadım

Kaç kişiydi sayamadım

Çocuklara ağlıyorum



Hepsinde öksüz hırkası

Cümlemizin büyük yası

Toprak onların anası

Çocuklara ağlıyorum



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Birini uğurlarken el salla.

Deniz yolculuğu yap.

Yalanı bağışlama.



Ekmek eskisinden ucuza satılmaz ama insanlık her yıl ucuzlar!



ŞEREFSİZİN GÜNLÜĞÜ!

"İade gelen bütün bozuk peynirleri eritip taze kaşar yaptım. Benim peynirlerimin içine gaz doluyormuş da şişiyormuş, madem öyle çocuklarına balon yapsınlar.

Neymiş, kullandığım malzemeler "clostridium" adlı toksin oluşturuyormuş da yüksek ölüm oranına sahip hastalıkların kapısını açıyormuş.

Peynirlerime kapılarını açan marketler varken, ürettiğim peynirlere talep var ki arz ediyorum!" Not: Yemin billah olsun ki eskiden böylesine şerefsiz tüccarlar yoktu.