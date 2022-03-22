Seyirciler!

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Silahı delil saymaya gerek yok, gerçekleri öldüren de katildir.

Sanatın hadım edildiği, gerçek emekçilerin sefalete terk edildiği bir düzende, televizyonlar ne var ne yok her şeyimizi almış, bizlere de zaman makinesine taktığımız sinemaskop hayallerden başka bir şey kalmamıştır.

Mutluluk Takvimi

Pozitif düşün.

Emniyet kemerini tak.

Türk sanat müziği dinle.

Kan bağışı yap.

Bahara hazırlan.

Sevdalılar ağlarken

Durulur Karadeniz

Deli fişek aşklardan

Sorulur Karadeniz

Keskin bıçak ucunda

Yüreği avucunda

Aşka ömür boyunca

Sarılır Karadeniz

Bir kere sevdiğini

Dünya ahret aşk bilir

Yakarken gemileri

Hırçındır Karadeniz

Hakkı YALÇIN

İnsanlar en çok görmek istemedikleri gerçeklerin içinde saklanır.

Uzaktan bakmak!

Televizyonlardaki yemek programları doymayan adam görüntülerinden başka bir şey değildir.

Bedava yemek buldukları restoranları allayıp pullayanların bir de "ağız tadı" var öyle mi?

Onlar "zıkkımın kökünü" bile beleş bulsa yorum yapar ağızlarını şapırdatırlar.

Yemek yedikleri yere şöhret kattıkları için önlerine yemekler yığılır.

Peki izleyenlere ne kalır? Kilosu 45 liraya çıkan kırmızı mercimek çorbasına bile uzaktan bakmaktan başka!