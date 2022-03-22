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Trabzonspor, Rize'de 3 penaltıyla mağlup oldu. Maçtan sonra Abdullah Avcı'nın konuşmalarına baktım. Gözleriyle dili aynı şeyleri konuştu. Kalbini gözlerine koymuş bir adamın güzelliğiyle baktı kameraya.

Rakibini tebrik etti, hakemden hiç söz etmedi.

Hakemlere sızlanmak futbolun yan kuruluşu olabilir ama asalet bir yaşam biçimidir.

Bizler insanların asaletini rivayet saymadık. O yüzden Abdullah Avcı gibilerini saydık, "bir, iki, üç!" Arkası pek yok gibi.