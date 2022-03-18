Zengin züppe!

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Bir kitapta okumuştum "zenginlik belki de en iğrenç yoksulluktur" diye.

Parayla ölümüne sözleşme yapanlar için bu cümle iltifat yerine geçerken, haksızlık olmasın diye ahlaklı ve asil zenginleri bu cümlemin dışında tutarım.

Ama "bu ülkede zengin olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyor" cümlesinde züppelere taş attığım varsayılırsa.

O taşı yerden alır.

Bir daha atarım!

Mutluluk Takvimi

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Adına ağaç dik.

Minyatür golf oyna.

Umudunu kaybetme.

Hayat çabuk unutturur

Ne yeminler ne sözler

Şimdi kimi karşılıyor

Beni uğurlayan gözler

Bu saatte barlarda

Mağlup şarkılar başlar

Ben ağlarken yollarda

Yollar seni alkışlar

Senle doyum olmuyor

Ayrılığın tadına

Elimde solmuş bir gül

Yenilmişler adına

Hakkı YALÇIN

Paraya kul olanlar dünyasında gerçek dostlarımla gurur duyarım.

Allah katında!

Yaptıkları iyilikleri sosyal medyada teşhir edenlere bakıyorum.

Zarafet yok asaleti sormayın.

Neyi soralım? "Bu kadar görgüsüzlüğü nereden öğrendiniz?" Ve bir dipnot düşelim; "Allah için yapın iyiliği, sükse yapmak için değil." Bir elin verdiğini diğer el görmüyorsa o iyilik Allah katındadır.