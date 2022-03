Yenilgi!

SAVAŞLARIN sonunda barış olur da birilerinin suratı bir karış olur, birileri ellerini ovuşturur.

Ukrayna yerle bir olmuş, masum insanlar öldürülmüş, yetimhanedeki bebeklerin bile canına göz dikilmiştir de kimin umurunda?

Putin bütün heybetini sergilemiş, Biden kümesteki tavuklarına tilkiliğin tüm hünerlerini göstermiştir.

Bütün dünya ülkeleri bu saldırının bedelini kendince ödemiş de savaş ekonomisi tıkır tıkır işlemişse gelen yapay barışın da getirisi büyük olacaktır.

Çünkü barışacak ortamı savaşmadan önce yaratmaları gerekenlerin, ganimeti topladıktan sonra yaptıkları hiçbir anlaşmada barış duygusu mevcut değildir.

***

Şimdi meseleye Çin karışıyor.

Ganimetten pay istiyor, "benim olmadığım yerde yapılan oluşuma karşıyım" diyor.

Dünyayı Rusya'nın soysuzluğuna destek vermekle tehdit ederken, Amerika da sözde kendisine meydan okuyor. Üçü bir arada olmazsa cellatlığın tadı çıkmıyor.

Kendilerine dokunmayan yılanların zehrinden "kokteyl" yapılan bir dünyada herkes kendine biçtiği rolü oynarken, yok yere ölen insanlar kimsenin umurunda değil.

***

Gelelim diğerlerine. Sinsi politika yürütenler için savaşın tadı damaklarındadır.

Adı İsrail'dir. Bütün dünyanın katliamlarına arka çıktığı tek ülkedir, Filistinli çocukların can düşmanı.

Ağa ülkeler boş boş bakar, Avrupa onlar için ayağa kalkmaz yaptırım uygulamaz.

Gazze'deki saldırılardan sonra dönemin Amerikan Başkanı Obama'nın insanlığını inkar eden duruşunu hatırlıyorum. Dibine kadar saldırılara destek verdi.

İsrail iki hafta boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı canlar gitti.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in saldırılardan 15 gün sonra yaptığı açıklamaya bakın. "İsrail'in sivillere yönelik hassasiyeti takdire değer.

Onlardan öğreneceğimiz çok şey var!" 15 günlük Filistin katliamı yeterli bulundu ve İsrail'e madalya verilmediği kaldı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in yaptıklarına 'insanlık suçu' dedi de ne oldu?

***

Müslüman ülkelere bakmıştım da Filistinli çocukların hayatlarını Amerikan uşaklığına karşılık İsrail'e satmışlardı.

O yüzden bazı Müslüman ülkelerinin "kendilerine dokunulmaması" şartıyla insanların katledilmesinde sakınca yoktur.

Onlar bütün savaşları milyon dolarlık yatlarından Amerikan filmi gibi izler.

Savaş ve petrol fiyatları arasındaki "kalleş ortaklık" onların keyfine keyif çatar dolarına dolar katar!

***

Vicdansız ülkelerin yanlışlarından vazgeçeceklerini ummak, bizlerin en büyük yanılgısıdır.

Paraya tapanların yönettiği dünya da insanlığın en büyük yenilgisidir!



Rüzgara uçar kuşlar

Hepsine adres sordum

Sadece kalbimden değil

Sırtımdan da vuruldum



Bu haksız gezegende

Herkesten çok yoruldum

Ama gördün be ana

Erkekten de dik durdum



Hiç kimseye duymadım

Kalbimde hasretine

Duyduğum sızı kadar

Hiçbir aşk fotoğrafı

Bu kadar derin olmaz

Anneyle kızı kadar



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Fırına ekmek as.

Baharın hayalini kur.

Hapishaneye kitap gönder.



Ekranlarda sigara reklamı yasaksa kumar reklamı niye serbest?



BÜYÜK HATA!

Sabah uyandığımızda küçük el radyosundan yurttan sesler korosu yankılanırdı; "Evreşe yolları dar!" Çayın buharı sobanın üzerinde kızaran ekmeğin kokusu.

Ancak bu kadar aydınlık olabilirdi o yoksul sabahlar.

Radyolarda bulduğumuzu televizyonlarda ve teknolojik aletlerde aramadık ya en büyük hatayı orada yaptık.