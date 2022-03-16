Üçü bir arada!

FENERBAHÇE 5 maçta 13 puan kazandı. Ne oldu yani, futbol topu sihirli küreye mi dönüştü, puanlar gökten zembille mi indi?

Hayır! Futbolcular mücadele etmenin ve emeğin değerini öğrendi, kazanmanın hakemlere sızlanmakla değil sahada koşmakla elde edilecek bir gerçek olduğunun farkına vardılar.

Asıl tren kaçmış olsa da "şampiyonlar ligi" biletinin ikinci mevki olanı bir adım uzaklıktadır, o hayali yakınlaştırmak için gerekli olan emektir yürektir.

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Ben sportmen adamları severim, aynayı kendine tutanları.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli'nin Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamaya baktım. "Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık!" Beşiktaş'ın son dakikalarda net penaltısı verilmedi ama Önder Karaveli önce hak etmediği gerçeklerin hesabını yaptı. Maçı kaybetti ama kendini kaybetmedi.

Başkanlık koltuğunu hakemlere hükmetme kürsüsü haline dönüştürenlerin bu zarafetten nasibini alması mümkün değildir ama onlar da öyle ayakta kalıyor!

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Futbolumuzda bütün mesele kulüp başkanları. Galatasaray- Beşiktaş maçının ertelenme meselesinin bile hangi boyutlara taşındığını Burak Elmas ve Ahmet Nur Çebi'nin atışmalarında gördük.

"Başkan üslubu" büyük kulüplerde sosyal medya diline dönüştüğü içindir ki zarafet aşağı çekiliyor.

Üçü bir arada, dostlukları yapmacık, sportmenlikleri dil değiştirmiş. Tek ortak noktaları bankalardan kıyak kredi alırken birlikte hareket etmek.

O yüzden marka değerini naklen yayın gelirlerinde arayanlardan beklentilerinizi düşürmek zorundasınız!

Eğer gerçek bir futbolseverseniz!

Renk körü değilseniz!