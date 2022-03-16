12 yaşındalar!

HAYATIN işine akıl sır ermezmiş.

Orasını bilmem ama çocukların kolayca harcanmasını bu hayata hiç yakıştıramadım.

Çocuklar ya sokaklardan ya da piyasayı elinde tutan çakallardan aldıkları "tehlikeli maddeleri" kullanıyor.

Ya da bilinçaltına yüklenen mesajları zamanı gelince annelerine babalarına yolluyorlar.

"Geleceğime kurşun sıkıp geleceğim!"

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İstanbul Florya'daki özel okullardan birinde (adı bende mevcut) 12 yaşlarındaki erkek ve kız çocukları "puf" denen elektronik sigara kullanıyor.

Okulun tuvaletlerini bile ortama müsait hale getirmişler.

Bu konuda okul yetkililerine bir tepki gelmiş olmalı ki geçtiğimiz günlerde bütün sınıflarda arama yapıldı ama 12 yaşındaki çocuklar saklambaç oyununda ustalaşmış, kimse yakalanmadı.

Bütün "puflar" bir anda toz oldu!

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O çocuklar "puflarını" Florya'daki bir alışveriş merkezinden temin ediyorlar.

18 yaşından küçüklere satılması yasak olanların 12 yaşındaki çocuklara satılmış olmasının yasal bir cezası var.

Bugün 3 kuruşluk çıkar için çocukları harcayanlar, yarın o çocukların ömrünü kötürüm eder ki, bu gerçek cezaların en büyüğünü gerektiriyor.

O çocukların tehlikeli tutkulara meyilli olduğu ortadayken, yetkililere bu intihar eylemlerinin önünü kesmek düşer.

Öğretmenlere ve velilere de bu çocuklar üzerindeki araştırmanın derinleştirilmesi düşer!

Çünkü puf satıcısına ceza kesmekle meselenin halledilmeyeceği ortada.

Asıl mesele çocukların bu tehlikeli maddelere meyilli olmalarının önünü kesmek.

Bunun dersini vermek, yayılan yozlaşmanın damarını kesmek.

O yüzden okuldaki diğer çocukların bildiğini okul yetkilileri de öğrenmek zorunda.

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Diğer çocukların bildiğini öğretmenler bilmiyorsa, orada bir yanlışlık ya da gevşeklik var demektir.

Öyle ya 12 yaşındaki çocuklar okul tuvaletinde içtikleri "pufları" okulun içinde nereye saklayabilirler?

Diğer çocukları da tuvalette puf içmeye davet etmenin cesaretini nereden bulabilirler?

O yüzden bütün velilerin en kısa sürede duruma el koyması gerekiyor.

Velilerden biri geçenlerde Florya'daki emniyet yetkililerini aradı ve durumu anlattı, belki daha aktif gelişmeler yaşanabilir ama harcanan bir gün bile çok büyük kayıptır!

***

Not: Bu yoklamanın okullardan önce evlerde yapılması gerektiğini savunuyorum.

Bugün sokaklarda uyuşturucu kullanan gençlerin anneleri ve babaları "benim oğlum yapmaz, benim kızım içmez" diyenlerdir.

Uyuşturucu yaşının küçülmesi ve çakalların piyasadaki rantıyla, ailelerin meseleyi küçümsemesi arasında doğru orantı vardır.

Eğer önü alınmazsa yanlışlar daha büyük yanlışları doğuracaktır.

Ondan sonra nafile umut!



Hırkamla üzerini örttüğüm

Geceler geliyor aklıma

Camlara adını yazdığım

Okul yılları

Sakladığım resimlerin

Çok özleyince

Evinin önüne gelişlerim



Seni yolda bıraktığım

O yılların yasını

Tutuyorum zaman zaman

Sonra birden

Kokunla doluyor odam

Onca yıl geçti ama

Hala affetmeni bekliyor

Evli barklı koca adam

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sokaktaki kadından çiçek al.

İnsancıl dostlar edin.

Eski giysilerini değerlendir.

Savaşı lanetle.



Haklı olana hırçınlığın her rengi yakışır!