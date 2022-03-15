Güldürü!

HAFTA sonunda lapa lapa kar yağıyordu da karda yürümek için evimin önündeki parka çıktım.

Adamın biri dökülen kar tanelerini sayıyordu parmak hesabı.

Beyazlar giyinmişti de kendisine dikkatli baktığımı görünce "Sakın ha" dedi; "Fukaranın düşkünü" olduğumu düşünme!" Gülümsedim, "Ne giydiğiniz önemli değil" dedim, "Ayrıca fukaranın düşkünü olmak ayıp değil, ayıplanacak olan zalimliğe düşkünlük."

***

"Seni tanıyorum" deyince arada bir ziyaretime gelen güzel insanlardan biri olduğunu düşündüm.

Cebindeki kuş yemlerine yağan karın örtemeyeceği bir yer ararken, "Boş konuşan insanların televizyon ekranlarına bıraktıkları deliller cinayet romanlarında bile yoktur!" dedi.

Aynı hava akımının etkisindeydik.

"Dut ağaçları bu mevsimde meyve vermez ama bülbüllerin dut yiyene kadar konuşmaları vazgeçilmez alışkanlıklarıdır" dedim de; "Onları bülbüllerle bir tutmayalım" diye karşılık verdi.

Daha önce sorumsuzluğa mahsuben yazdığım satırları cebinden çıkardığı kağıt parçasıyla önüme koydu.

"Kendisinden önce dikilen ağaçları bile kurutanlar bir tane ağaç dikmediyse hangi yüzle konuşuyor?" "Şu paranın gözü kör olsun" dedim!

***

Kar yağışı hafiflemişti, kuşyemlerini cebinden çıkardığı renkli bir mendilin üzerine koydu ve kenara çekildi, kuşlar bir anda mendilin üzerine üşüştü.

"Bütün canlıların ayakları değerlidir" dedi, "kuşların bileğine de gereğinden fazla yük binerse insanın bilekleri gibi ortadan çat diye kırılır." Verdiği şifreleri kırdığımı biliyordu, "Kimileri kuşlarla konuşur, kimileri ayağında hançerle dolaşır!" dedim.

O sırada kardan adam yapıyordu çocuklar. Cebinden bir zarf ve kardan adamla süslenmiş bir kartpostal çıkardı; kartpostalın arkasına "Kardan adamın kalbi insafsızlarda yoktur" yazdı, zarfın içine koydu.

"Ekmeğini aynı taştan çıkaranların bileklerine basanlara ve onlara arka çıkanlara göndereceğim bu kartpostalı!" Sonra da noktayı koydu, "Zalimlik duvarlarına assınlar" diye!"

***

Birden devekuşu gerçeğine döndük.

"Şu yükü taşır mısın?" diye sormuşlar devekuşuna, "Sen kuşum taşıyamam" demiş.

"Madem kuşsun uç da görelim" demişler, "Ben deveyim uçamam" demiş. Bu meselenin finalini noktalamak isterken bu kez ben parmak kaldırdım, "onlar yanlışlarını çığırtkanlık yaparak örtbas etmeye alışıklar ama gözyaşıyla yıkanmıyor bulaşıklar!"

***

İnsanlığa ve sportmenliğe erişimin engellendiği bir futbol dünyasında, "bu beyaz giysili adam elle yazdığım mektupların içinden mi çıktı?" dedim kendi kendime.

Düşüncelerimi okudu, "hayır" dedi, "ben buraya senin için güldürü yayınlamaya geldim." Sonra bembeyaz bir kahkaha attı.

"Güldürürken düşündürmek, bildirirken güldürmekten bin kere değerlidir!"





Sürgünde can gibiyim

Başımda türlü dertler

Sırtımdan vurdu beni

Dost sandığım namertler



Dertlenir bende acı

Gurbeti evim sandım

Gözlerim susuz çeşme

Ağlamaktan utandım



Selam söyle ölüme

Baş eğmedim zulüme

Meşaledir yüreğim

Tutuşturdum elime



Hakkı YALÇIN



Gazetecilik mesleğinde mal beyanları halka açılsın!



MUTLULUK TAKVİMİ

Sokak hayvanlarını koru.

Aç insanı doyur.

Karda yürürken elini cebinden çıkar.