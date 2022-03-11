Kan lekesi!

UKRAYNA'DA kadınlar çocuklar vurulmuştur, yetmemiş hastaneler okullar yerle bir olmuştur.

Nükleer sızıntı tehlikesi vardır.

Yetimhanedeki çocukların Polonya'ya taşınma görüntülerine bakınca savaşın na kadar acımasız olduğu gerçeği de öne çıkıyor.

Şimdi sözde barış yolları aranıyor.

***

Savaşı önceden başlatmamak için her yol varken denenmedi de şimdi neyin barışı?

Onca insan öldü, petrol ve altın fiyatları dünya puştlarının istediği rakamlara ulaştı.

Evler yerle bir oldu herkes geleceğine borçlandı.

Peki alacaklı duruma geçenler kimler? Amerika, Rusya ve Avrupa ülkelerinden başka!

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Barış da kaçınılmaz olacak ama öznenin para olduğu bir dünyada sistem ne zaman uygun görürse barış da o zaman! O da geçici barış.

Sonra "yıkılan evlerinizi biz yapacağız" diyenler çıkacak ortaya, ardından gelsin yeni paralar!

İnsanlık ruhunun bu gezegende artık yeri yoktur, sadece yuvarlaklığını korumaktadır dünya.

Şerefsizliğin bile genetiğiyle oynandığı içindir ki, eskisinden daha puşt, daha acımasız bir dünya kurulmaktadır.

Acımasız ve namussuz olanlar birbirlerine kuyruk sallamaktayken, hiç dikkat ediyor musunuz, İsrail'in insanlık meselelerinde neden sesi çıkmaz?

Ve hiç araştırdınız mı Rus takımlarına yasaklanan Avrupa kupalarına, Avrupalı olmadığı halde İsrail takımları ne hakla katılmaktadır?

İsrail'in Filistinli çocukları katletmesine UEFA tarafından neden bir kez olsun yaptırım uygulanmamıştır!

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Rusya ve Amerika iki benzer yaratıktır, birbirlerine saldırma riski asla mevcut değildir.

Bir şeyleri fark etmiş olsak ne değişecek, onlar olanları kabullenmemizi ister ve bilinçaltına gerekeni yüklerler.

Onlar Ukrayna konusunda "en doğru kararı" verdiklerine emin oldukça bizler onların yanlışlarını haykırsak ne yazar! Onların bu dünyada o kadar çok uşağı var ki!

Her gün çocuklar ölürken, okullar bombalanırken yaratılan korku iklimi ekonomik çöküntüleri de beraberinde getirirken kazanan taraflar bellidir.

Onlar geleceğin dünyasında pastaları çoktan dilimlemiştir.

***

Barış görüşmeleri yapılırken bile kanı bozuklar için platolar yeniden düzenlenmekte ve filmin baş oyuncuları rollerine oturtulmaktadır.

Tebrikleri kabul eden Biden ellerini ovuşturmakta, Putin elinde paçavrayla lekeleri silmeye çalışmaktadır.

Amerikan filmleri göz boyamakta usta olsa da kan lekeleri silinmez.

Hele o kan ve cerahat Putin'in gözlerinde doğuştan mevcutsa!





Hiç bitmiyor hayal gazı

Neyin teli neyin sazı

İmkansızı istiyorum

Ben seninle imkansızı



Korkuları arsızca

Avuçlamak mı gerek

Suçlanmamaktan kaçıp

Hep suçlamak mı gerek



Kim ne dedi kim ne yedi

Bize ne bundanİkimizin resmini

Duvara asar mısın



Kim sevdi kim özledi

Bohemian Rapsodi

O şarkıyı kulağıma

Fısıldar mısın



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Korkularını yenecek bilgiye sahip ol.

Ülkene sahip çık.

Cam kenarında çay iç.

Umudunu kaybetme.



68 kuşağı bu acımasız dünyanın gerçek bir gökkuşağıydı.



HAMAMBÖCEKLERİ!

Negatif koşullarda hamamböcekleri dürtüsel olarak karanlığa yönelir.

Kendilerine elektrik akımı yüklenirse aydınlığa doğru gitmeye başlarlar.

"Peki parayı görünce hangi yöne giderler?" İplerini sahiplerine teslim eden medyatik kuklaların koynuna!

Peki onların koynunda ne yaparlar?

Sahipleri ne isterse onu!