Zalim!

İRFAN Can Kahveci adında bir zalim, Trabzonsporlu Siopis'in bileğine kasti olarak basıyor.

Yetmiyor, sağ ayağı rakibin bileği üzerinde dururken sol ayağıyla da ağırlık yapıyor.

Rakibinin futbol hayatı bitse umurunda değil, çünkü İrfan Can'da zerre kadar vicdan yok.

Ve bu pozisyonda kırmızı kart gördüğü için yer yerinden oynuyor.

İnsanlık ölmüş de haberimiz yok sanılıyor. Bu şımarık zalim aynı hareketi geçen sezon İstanbul'daki Gaziantep maçında yapmış, rakibi yerde kıvranırken alaycı bir gülüş atıp pis pis sırıtmıştı.

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Koca Fenerbahçe böyle birine arka çıkarken bir tane yürekli yönetici öne çıkmıyor. "Gereken cezayı biz vereceğiz" diyebilen.

Zarafet ve asalet bu memlekette ütopyadır artık. Vicdanlar renk spazmı geçirirken ben de diyorum ki, "Lefter'in, Alpaslan Eratlı'nın, Cemil Turan'ın zarafetini simgelediği bir kulüpte İrfan Can şimdiki zamanın sembolü olsun!" Bunu gurur sayanlar göğüslerine İrfan Can Kahveci rozetini taksın acayip yakışır!

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Aslında maçtan önce planlı programlı bir hazırlık vardı. Fenerbahçe yönetimi hakem Zorbay Küçük'ü hedef alırken bilinçaltına yükleme yaptılar başarılı da oldular. Maçın başında Cornelius'a yapılan penaltılık hareket hiç konuşulmuyor da o pozisyon Trabzonspor ceza alanı içinde olsa megafonlar evlerin balkonlarından ekranlara taşınırdı.

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Eğer saha kenarında Abdullah Avcı değil de Fatih Terim olsaydı, bu maçın hangi boyutlara sürükleneceğini tahmin edin.

Hakem kendisine edilen küfürler için anons bile yaptırmadı, taraftar sahaya indi, Bakasetas'ın kafasına taş atıldı, "bu nasıl bir ev sahipliğidir?" sorgusu yok!

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Gerçek tehlike; bilinçli biçimde yaratılan düşünce terörünün şehirlerarası teröre davetiye bastırmasıdır.

Ama bu ülkede koltukları kurtarmak ortalığı yangın yerine çevirmekten bin kere değerlidir.

Ve gördüm ki o koltuklarda oturanlar çocuklarımız için çok büyük tehlikedir artık!