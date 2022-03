Emekçi kadınlara

CENNET kadına yakışır çiçek kadına yakışır. Sevmek, doğurmak, üretmek, korkunun üzerine yürümek, cesaret, asalet, zarafet hepsi kadına yakışır. Acaba bu yüzden mi erkekler kadınları katleder? Kendilerine erkekliğin bu kadarını yakıştırdıkları için mi?

***

Kadınlar kimlere karşı şiddetten korunuyor? Erkeklerden!

Peki erkeklerin şiddetine karşı kadınları kim koruyor? Kadınlar!

Erkeklerden kalan yadigardır kadınları inkar eden yasalar. O yüzden işlenmesi en kolay cinayetin adıdır kadın.

Karnına tekme atılır, karnında bebek varsa nasiplensin diye.

Gözlerine vurulur görmesin diye, yüzlerine kezzap atılır bilekleri kesilir.

Konu emekse, konu erkeklerin söylemekten korktuklarını söylemekse yolları kesilir.

***

Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Yılda bir günün kendilerine ait olmasına izin verilen kadınlar bu dünyadaki mal varlığının sadece yüzde1'ine sahip.

Ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor.

Dünyadaki sosyal roller bile erkek yağması! O yüzden erkek yasalarında kadınların yok sayılmasının hiçbir sakıncası yok. Erkek egemenliğindeki dünyada kadınları ve çocukları harcamaktan daha vahşi bir tüketim de yok ama kimin umurunda?

Kucağında bebeğiyle yürüyen Ukraynalı kadınlara bomba yağdıran Putin gibileri bu dünyada erkekliklerini her gün kutluyorlar.

O yüzden bugün sadece Dünya Emekçi Kadınlar Günü değil, erkeklerin bağışlanmadığı bir gündür.

***

Bize gelince. Kadın cinayetlerinin tavan yaptığı bir ülkede ne suyun akışı değişir ne yeni moda erkekliğin kadınlara ve çocuklara bakışı!

Giyilen kıyafetler bile tecavüz edilmeye gerekçeli karar sayılıyorken.

Ağzından salyalar akan çakallar için kadınları dövmek bağımlılık oluyorken.

Erkek törelerine uymayan kadınlığa kolayca kefen giydiriliyorken.

Kadınlar işsiz ve çaresiz kaldıklarında karşılık olarak kendilerinden bedenleri isteniyorken. En haklı isyanları rüzgarlara savruluyor da senede bir gün kadınlıkları laf olsun diye hatırlanıyorken.

Erkeklerin yüzüne vurulması gereken gerçekler askıya alınacak, 8 Mart kadınlar için bir günlük gurur okşama zamanı sayılacak öyle mi? Ne yazık ki öyle!

***

Bizim böyle günlerde bile işaret ettiğimiz kadınlar bellidir.

Eşitliğe sürgün kadınlar, Allah'ın verdiği hakları inkar edilen kadınlar. Derin sızılara rağmen ah etmeyen, alın terinden gayrısına tamah etmeyen onurlu kadınlar.

Bir karış toprağa bile barış çiçekleri ekerken savaşa karşı duran kadınlar.

Bencilliğe yüz vermeyip adını koro hayatlara yazdıran kadınlar.

Çocukların açlığına, hayvanların çaresizliğine el uzatan kadınlar.

Şerefsizliğe karşı sur, her türlü şartta erkeklerden bin kere cesur kadınlar.

İsimleri minarelerden uçup giderken insanlık tarihine yazılan kadınlar.

Sadece 8 Mart'ta değil, her gün saygı duruşunu hak eden yürekli ve emekçi kadınlar. Gününüz kutlu olsun.



Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar



Bir deniz kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini



Denizlere açıldık

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler



Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu affedemedim



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Savaşı düşün empati yap.

Çocukların adına ağaç dik.

Karton bardakla kahve iç.



Dayağın kralını kadınlar yer, yoğurdun kaymağını erkekler!



ONLAR HARİÇ!

Magazin alemindeki 'nafaka şıllıkları' günü kutlanacak kadınlardan değildir.

Onların emekle işi yoktur para yemekle vardır. Hayatlarında her daim söğüşlenecek "kara paralı bir sevgili" mevcuttur, arandıkları zaman "hayatımda kimse yok" diye bir açıklama yapar ve medyada afişlerini bastırırlar.

Bunların genellikle pahalı giysilerine bakılır, kullandıkları çantaların kaç bin dolarlık olduğuna. Bunların beyinlerine ve ne ürettiklerine bakılmaz, çünkü çantalarının içinde ne varsa beyinlerinde de o vardır.