Amerikalı!

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Amerikan başkanları içinde savaşı ve kirli hesapları sevmeyen sadece Clinton vardı. Kucağında bebek olan adam.

Yüreği güzel insan.

Dünyanın bu denli karıştırılmadığı dönemde, birilerinin parmağında oynatılmayı reddeden tek Amerikan Başkanı. Amerikan başkanları savaşı körüklemezse ekonomileri çöker.

Pandemi onlara ağır bir hasar verdi ve Ukrayna meselesi de bu hasarın onarımına yönelik bir film.

Putin'in Hitler olmaya soyunduğu filmin yönetmeni Amerika'dır.

Çünkü Amerikan filmleri her zaman Rus filmlerine bin basar.

Amerikan Başkanı Biden filmde ikinci adam gibi gözükse de filmin sonunu beklemek lazım.

İhtimaldir ki senarist de Amerikalı!

Mutluluk Takvimi

Savaşı düşün empati yap.

Çocukların adına ağaç dik.

Karton bardakla kahve iç.

Demek gidiyorsun

Sakın sitem bekleme

Konuşamam

Gittiğin yere yakış

Yaralım bu son bakış

Alışmamı bekleme

Alışamam

Bakma öyle yüzüme

Bir gözlerine bir gidişine

Direnemez gözyaşım

Bugün iki kişiyi

Birden kaybediyorum

Can bildiğim aşkım

Ve en iyi arkadaşım

Hakkı YALÇIN

Bu dünyada insan olmak herkesin harcı değil.

Yeşilçamlı!

Aşkta yenilmek herkesin boynunun borcudur, ödemek istemeyen nafile uğraşmasın!

Aşkın yangınını söndürmek için yeni bir yangın çıkarmak zorunludur, merhem niyetine. Aşk sizin gibileri çok görmüştür de bizim gibileri gerçek aşkı ancak filmlerde görmüştür.

O yüzden Yeşilçamlıyız!