Ayakları donmak üzere, bebeklerinin hayatı tehlikede, başlarına düşecek füzeler de caba.
Evlerini kaybetmişler, ekmekleri yok, bebekleri yaşasın diye canlarını verecek kadar gözleri kara ama Rus askerleri Allah'ın yarattığı kulları kurşun yağmuruyla yok etmenin keyfini sürüyor. Matarasındaki votkasıyla!
***Amerika insanlık dramını seyrederken analizler yapıyor çünkü işi bu! Bundan 10 yıl önce Amerika'da meyve sinekleri üzerinde bir araştırma yapılmıştı.
Genç sineklerle yaşlı sineklerin arkadaşlığında yaşlı sineklerin ömrü ikiye katlanıyordu. Amerikalı bilimcilere göre buradan çıkan sonuç; "uzun yaşamak için gençlerle takılın." Peki genç ölümler? Amerika onlar için de bir düzen inşa etti.
"Genç ölümleri körüklemek adına dünyanın her yerinde itinayla çıkarılmış savaşlarımız mevcuttur!"
***
Çocuklara süt tozu, askerlerimize postal vermiştir de dönemin Türk generallerini kendi askeri gibi kullanmış, darbelerle insanlarımızı ve ömrümüzü katletmiştir. Amerika, eski cinayetlerin izini takip edenleri başkan seçer, en çok da insanlık düşmanlarını.
***Uğruna savaşılacak o kadar güzellik varken, sırf dünyanın silah tüccarları istedi diye savaşmak ve insanları katletmek bu dünyadaki en ağır suçtur.
Ukrayna'dan kaçmaya çalışan kadınlar ve çocuklar için yeniden empati yapın.
Bizim çocuklarımız da aynı durumda olabilir, çünkü alçakların silahları var, alçakların vicdanları yok. Onlar bir bebeğin üzerine basacak kadar insan!
Ortadoğu'yu hatırlayın, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını ve Filistinli çocukların dramını.
Obama'nın "Ortadoğu'da öldürülecek çocuklar azaldı" diye iç çektiği bilinir.
Ağzı kan kokan Reegan'ı Bush'u sormayın bile. 500 bini aşkın Wietnamlı insanın ölümünden sorumlu Nixon cehennemin dibinde!
***
Amerikan başkanları içinde savaşı ve kirli hesapları sevmeyen sadece Clinton vardı. Kucağında bebek olan adam.
Yüreği güzel insan.
Dünyanın bu denli karıştırılmadığı dönemde, birilerinin parmağında oynatılmayı reddeden tek Amerikan Başkanı. Amerikan başkanları savaşı körüklemezse ekonomileri çöker.
Pandemi onlara ağır bir hasar verdi ve Ukrayna meselesi de bu hasarın onarımına yönelik bir film.
Putin'in Hitler olmaya soyunduğu filmin yönetmeni Amerika'dır.
Çünkü Amerikan filmleri her zaman Rus filmlerine bin basar.
Amerikan Başkanı Biden filmde ikinci adam gibi gözükse de filmin sonunu beklemek lazım.
İhtimaldir ki senarist de Amerikalı!
Mutluluk Takvimi
Savaşı düşün empati yap.
Çocukların adına ağaç dik.
Karton bardakla kahve iç.
Demek gidiyorsun
Sakın sitem bekleme
Konuşamam
Gittiğin yere yakış
Yaralım bu son bakış
Alışmamı bekleme
Alışamam
Bakma öyle yüzüme
Bir gözlerine bir gidişine
Direnemez gözyaşım
Bugün iki kişiyi
Birden kaybediyorum
Can bildiğim aşkım
Ve en iyi arkadaşım
Hakkı YALÇIN
Bu dünyada insan olmak herkesin harcı değil.
Yeşilçamlı!
Aşkta yenilmek herkesin boynunun borcudur, ödemek istemeyen nafile uğraşmasın!
Aşkın yangınını söndürmek için yeni bir yangın çıkarmak zorunludur, merhem niyetine. Aşk sizin gibileri çok görmüştür de bizim gibileri gerçek aşkı ancak filmlerde görmüştür.
O yüzden Yeşilçamlıyız!