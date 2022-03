Tarihi imza!

RUS askerleri öğrencilerin otobüsüne bile ateş açıyor da çocuklara ve bebeklere kıyıyorsa, Rusya bundan böyle dünyanın en çok nefret edilen ülkesi olarak anılacaktır.

Bunun adı Hitler lekesidir!

Ukrayna Başkanı Zelenski, Avrupa Parlamentosu'nda ayakta alkışlanırken, Putin dünyanın yeni sürüngeni olarak nükleer silah kullanmanın arkasına saklanacaktır.

İnsanlık düşmanı bir diktatör yarattığı korku iklimiyle yalnız kalacaktır ama bebeklerin bile yaşama hakkını elinden alanların bu dünyada vereceği hesap "sadece yalnızlık" olmamalı.

İnsanlar katledildikten sonra verilecek hesabı istemiyoruz.

Sırp kasabını hatırlayın!

Şerefsiz Ratko Mladiç'i!

***

Bütün Avrupa, Bosna katliamını seyretti, NATO bu katliama ne kadar suskun kaldıysa o kadar yataklık etti.

Avrupa ülkeleri laf üretti, Ortadoğu'ya kadar eli uzanan Amerika meseleyi yıllar sonra sadece filmlerine konu etti.

İnsanları öldürmeden önce harekete geçmeleri gerekenler de Sırp kasabı kadar suçludur! Avrupa ülkeleri Ukrayna için konuşmalarını tamamlayana kadar kim bilir daha kaç masum insan hayatını kaybedecek, kaç bebek kundakta ölecek.

Mektuplar zamanında okunmalıdır.

***

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara baktığımız zaman spor dünyasındaki net kararlar dikkat çekiyor.

Bir diktatöre karşı durmanın ne kadar değerli olduğunu spor kuruluşları gösteriyor.

Spor ki; gerektiğinde siyasetten çok daha anlamlı bir karşı duruş biçimidir.

Sporda çöpe atılmış bir Rusya gerçeği duruyorsa, diktatörlerin fiyakasını en güzel biçimde bozmanın gerçeğidir spor.

Not: Amerika'ya iltica eden bir Rus sporcusu savaştaki yenilgi kadar etki yaratır!

***

FİFA tepkilerden sonra yanlışından döndü, UEFA bütün Rus futbol takımlarını turnuvalardan dışladı.

Rus kulüplerinin savunmasına bakın;

"savaşı biz mi çıkardık?" Biz de onlara soralım, "savaşı Ukraynalı bebekler mi çıkardı?" Ukraynalı bebeklerin ödediği bedele karşı sizlerin turnuvalardan men edilmeniz nedir ki? Sizler günün birinde tekrar turnuvalara katılırsınız ama o bebekler bir daha doğmayacak!

***

Çocukları sevmeyen, bebek kokusundaki ilahi duyguyu içine çekemeyen böyle isyanlardan nasibini almaz. Almasın!

Bu dünya kimseye kalmaz.

Hitler'i nasıl hatırlıyorsak çocuk katillerini de bizim çocuklarımız öyle hatırlayacak.

Silahlarından başka hiçbir şeyi olmayan Putin de yarın "Ukrayna kasabı" olarak anılacaktır.

O da tarihe böyle imza attı!





Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni



Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Dudağından düşmesin

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sigara içiyorsan bırak.

Elindeki giysilerle kendi modanı yarat.

Kapına alarm taktır.

Barışı savun.



IRKÇILAR!

Dünya hainler dünyası. Hitler döneminden en çok yara alan ülkelerden biri olan Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılardan "siyasi insanları" kabul etmemesi de hangi anlayışa sahip olduğunun resmidir.

Bazı Ukraynalıların da Polonya'ya giden siyahi insanları trene almadığı görüntüler var.

Demek ki diyorum, Hitler birilerine ruhunu bırakmış, "benim bıraktığım yerden siz devam edersiniz" demiş, onlar da devam ediyor.

Nazi ruhlu insanlar dünyanın her yerinde "biz buradayız" diye parmak kaldırıyorlar, çünkü insanlıktan utanmayanların gururudur ırkçılık!