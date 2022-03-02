İlhan İrem

İLHAN İrem gençliğimin en önemli sanatçısıydı, sevincimize hüznümüze ortaklık eden şarkıların sahibi, üreticiliğin ve masumiyetin sembolü.

50 yıla yakın süredir şarkılarını dinliyorum, hepsini satır satır okurum ama "Yazık Oldu Yarınlara" bende başkadır. O tertemiz sevgileri hatırlatır.

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İlhan İrem'le magazin gazeteciliği yaptığım 80'li yıllarda tanıştık, sonra dost olduk, birlikte ilginç haberler yaptık.

Anaokulu öğrencilerini arkasına dizdiğim "Fareli köyün kavalcısı İlhan İrem" haberini hala gülümseyerek hatırlıyorum.

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1985 yılıydı, ben askere gitmeye hazırlanıyordum. İlhan İrem'i evinde ziyaret ettim. Elindeki bir kitabı gösterdi, kitabın adı "Mantafantagna'nın Ölümü." Yazarı Wendy Lichtman.

Kitabın ilk sayfasına yeşil kalemle notlar yazılmıştı. "Kelimelerin bazen suskunluk olduğunu..." diye başlayan notların sonunda 'sizi seviyorum' yazısı altında üç nokta ve 'su.' Yani bir genç kızın 5 harfli adının son iki harfiyle meseleye katılan gizem.

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İlhan İrem'e bir Ankara konserinde bu kitabı genç bir kız vermiş ve ortadan kaybolmuştu.

İlhan İrem belli ki etkilenmişti bulmacayı çözmek istedi ve kendi isteğiyle "İlhan İrem bu kitabın sahibiyle evlenecek" diye bir haber yaptım. Kitap da haber için bende kaldı.

Bir süre sonra da askere gittim. Kısa dönem askerlikten sonra çok hareketli bir gazetecilik hayatım oldu. Ya da gençliğin akşam sefaları diyelim.

1991 yılında İlhan İrem'in evlilik haberi de önümden rüzgar gibi geçti.

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Bir yıl sonra İlhan İrem ve Hansu İrem ile İstanbul Ataköy'deki Galeria Alışveriş Merkezi'nde tesadüfen karşılaştım. 1985 yılında yaptığım haberden sonra mektuplaşmışlar görüşmüşler ve evlilik hikayesi buradan doğmuştu.

Üç nokta 'su'; Hansu.

Kendilerine kitabın hala benim kütüphanemde olduğunu söyledim, çok sevindiler. Birkaç gün sonra Hansu İrem'in 1985 yılında Ankara'daki konserde imzaladığı kitabı İlhan İrem'e iade ettim. Kendisi de bütün CD'lerini imzalayıp bana hediye etti.

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İlhan İrem şu sıralar yaşam savaşı veriyor.

Şarkılarının başkalarına hayat verdiği bilimsel olarak açıklanmışken, onu hayata bağlayan da o şarkılar ve içindeki büyük aşktır.

O aşk ışık ve sevgiyle dünyanın her yerine yayılmıştır.

Bazen sevdiklerimizi hatırlamakta geç kalabiliriz ama biliriz ki o sevgi her zaman kalbimizdedir.

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Dualarım seninle güzel insan.

Sazlıklardan havalanan kuşlar kalmadı artık, havalar da iyi değil!

Ama siyahlaşan maviliklerde o sarılığı ve yıldızları gözlerin kapalıyken bile görürsün sen!

Çünkü sana benzer göklerde çivilenmiş yıldızlardan biri!





Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımda çınlıyor

O eski kırkbeşlikler



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Korkularını yenecek bilgiye sahip ol.

İlhan İrem dinle.

Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.



Dünya her mevsim bir celladını piyasaya sürer!



CEVAP VERSİNLER!

Öldürmeyi meslek edinenlerin istediği son şeydir; yaşatmak.

Yiğit savaşlar tarihte kaldı. Nükleer silahlar varken insanlık onuru ve mertlik kimsenin umurunda değil.

Bebeklere bile kıyıyorlar!

Oysa dünyanın en güzel savaşı barış üzerine olmalıydı.

İnsanlar ölümle burun buruna yaşarken şu sorunun cevabını istiyorum; "gökyüzü kuşların da yeryüzü puştların mı?"