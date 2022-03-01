Sözcü melek!

UKRAYNA'DA bebeklerin hayatı bile hiçe sayılırken dünya bir insanlık suçunu izliyor ve alınan kararlar da bu suçu destekliyor.

Dünya Kupası yarı finali öncesi FİFA'nın aldığı karara bakın. "Rusya takımı milli maça 'Rusya Futbol Birliği' olarak çıkacak Rusya bayrağı olmayacak!" Rusya'ya makyaj yapan ikiyüzlü FİFA'ya karşı Polonya Futbol Federasyonu, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final maçına çıkmama kararını yeniledi.

FİFA, Putin Hitler'in sırtını sıvazlayabilir ama Polonya insanı Adolf Hitler'i asla unutmaz!

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Polonya'daki Auschwitz toplama kampından çıkarılan bedenlerin görüntülerini FİFA yetkilileri kendi duvarlarına assın bir daha baksın!

'Rusya Futbol Birliği' maskarasıyla işlediği insanlık suçunu da apolet yapsın!

Yetmiyorsa gelecekteki dünya kupalarına mahsuben, "Rusya İmparatoru" olarak Putin'in yaldızlı davetiyelerini de şimdiden bastırsın. Davetiyeleri kendi elleriyle teslim ederken ruhlarını da teslim etsin!

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Rusya'nın komşuları Norveç ve Finlandiya uyandı ama asıl görmeleri gereken dünyayı yönetenlerin ne mal olduğu! Norveç ki dünyada dolar rezervinin en yüksek olduğu ülke.

Sığınılan NATO, Amerika'nın parmak ucunda oynattığı bir kuruluş.

NATO'nun ve Birleşmiş Milletlerin ne işe yaradığını Bosna'da gördük Filistin'de Irak'ta Suriye'de. En çok da İsrail'e ve Amerika'ya uşaklık edilirken!

***

Havaların erken kararması evin küçük kızını mutsuz ediyordu.

Yine öyle gecelerden birinde anne tam perdeleri çekiyordu ki gözü televizyona takılan küçük kız seslendi.

"Anne karanlıktan da korkuyorum bu adamdan da ikisini de dışarı koyar mısın?" O adam Putin'di.

O kız çocuğu sözcü melek!

***

Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyayı da sevmedik, kör şeytanların vitrinden inmediği dünyayı da. Ama böyle bir dünyanın temelleri çoktan atıldı. Putin'le Biden'ın görüntülerini yan yana koyun ve dikkatlice bakın! Fotoğraflarından bile onlardaki kan kokusunu alabilirsiniz.

O yüzden gözünüzü dört açın, karanlık bir tünele girdiğinizi fark ediyorsanız eğer!

***

Yeni Hitler modeli uygulanırken, böyle bir dünyada "süt hala beyaz" diye şükretmemiz gerektiğini söyleyenler var.

Ben de onlara diyorum ki; "şükredin ki yağmur hala ıslak!" Soru işaretindeki çengele onlar için bir dipnot asıyorum; "bu dünyada yakılan insanların külleri de yağdı!"

***

Olan çocuklara oluyor. Bizler teslim aldığımız dünyayı daha temiz ve güvenli biçimde çocuklara geri vermeliydik.

İhtimaldir ki geleceğin dünyasında çocuklarımız sevginin ne olduğunu öğrenemeyecek, kimseye güvenmeyecek ve Çin'den gelecek sanal ekmekleri bekleyecekler.

Eğer yüzlerindeki gaz maskelerini çıkarmaya fırsat bulurlarsa!



Sönmüş kalbinizin

Son ışıkları

Aleve benzerdi

O gözleriniz

Kendi dünyasında

Artık şarkılar

Bu köşe başına

Niye geldiniz



Yıllar sizi yormuş

Yaralısınız

Belki gönlünüze

Perde çektiniz

Hatırladım sizi

Gözlerinizden

Bir zamanlar beni

Çok sevmiştiniz



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara borçlu olduğunu unutma.

Barışı savun.

'Bize bir şey olmaz' deme.

Bilgiyle beslen.



Çocukların yüzyılı ihanetle ve kötülükle kuşatılmıştır!



UTANMAZLAR!

Ceplerinde erkeklik hapları altlarında arabalarıyla, savaştaki Ukrayna'nın kadınları üzerinden erkeklik masalları üretenler var.

Kalbi kasıklarında atan bu abazanlar insanlığın neresinde durduklarını bütün dünyaya gösteriyorlar.

Böyle erkeklerin bol olduğu bir ülkede kadınlar ve çocuklar her zaman tehlike altındadır ama ne utançtır ki onlar el üstündedir! Utanmazlık itibardır artık!