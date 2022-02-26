Dünyanın yeni Hitler’i: Putin!

HİTLER soykırıma başladığında önce duvar ilanlarını bastırmıştı.

Yaydığı korkuyu asker gücüyle birleştirdi ve milyonlarca insanın canına kıydı. Dünyadaki bütün toprakları eline geçirse yeni bir dünya isterdi.

Ama asıl mesele; kansız eylemlere başladığında neredeyse bütün Avrupa Hitler'i alkışlamıştı.

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Putin'in insanları katletmek için Ukrayna'da başlattığı yürüyüş, Hitler'in ayak izlerine basarak yürümektir.

Dünyanın en kansız ordularından biri olan Rusya'nın hastanelere bomba yağdırdıktan sonra insanlara neler yapabileceğini tahmin edin.

Yeni doğan Ukraynalı bebekler sığınaklara indiriliyor da Putin'in yağları eriyor. "Bebeklere dokunmayız" diyemiyor ama Ukrayna askerlerine vatanlarını satmaları için "Kiev yönetimini devirin diyor!" Putin'in şerefi bu kadarına yetiyor.

Acımasızlığın ve kansızlığın simgesidir Hitler. Putin de yeni Hitler'dir, yüreğinde zerre kadar insanlık mevcut değildir.

Bakınız; iki gözü iki cellat!

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Dünyanın diğer ağaları localarına oturmuş filmi izliyorlar da sadece konuşma balonlarını dolduruyorlar.

Amerikan kovboyları!

Sömürgeci İngilizler!

Kir'leşmiş milletler!

NATO ve diğerleri.

Neymiş, ekonomik yaptırımlar yapılacakmış, hesaplara el konacakmış.

Mesele Ortadoğu olduğunda dünyanın bir ucundan Irak'a, Suriye'ye Vietnam'a gitmek neyin nesiydi peki?

Kapitalist ülkeler hiçbir zaman katledilen insanları korumaz ama masal okur. Sırplar, Bosna'daki katliamlarını tamamladıktan sonra Hollywood'da dramatik filmler çekmekle Bosnalı insanlara borçlar ödendi mi?

Göz boyama sahnelerinde Amerikan başkanlarının fingirdek politikası vardır.

Biden'ın kendine bile hayrı yok, hastanelerde katledilen Ukraynalı çocukları mı koruyacak?

***

Neymiş, Putin'in doğalgazı varmış!

Vicdanı yok, adaleti yok, her şeyden önemlisi çekirdeğinde zerre kadar insanlık yok. Yakında doğalgazı insanlığa silah diye doğrultabilir.

Ya da ülkelerini savunan Ukrayna askerlerini meydanlarda yakıp; Avrupa ülkelerine "alın size doğalgaz" diyebilir.

Ülkelerin ellerindeki geçim kaynaklarına göz diken, bebeklerine bile acımayan böyle bir katilin, diğer komşulara dil uzatıp silah doğrultmayacağı ne malum! "Meyvem ve sebzem bitti" bahanesiyle!

***

Dünyayı böyle adamlardan temizlemek asla mümkün değildir.

Ukrayna meselesi büyük geçinen devletlerin "takım oyunu" olabilir.

Bu dünyada Hitler gibileri bitmiyorsa Mussolini, Franco, Stalin, Pinochet ve benzerleri biter mi sanıyorsunuz?



Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur



Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur



Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları haberlerden uzak tut.

Putin'i lanetle.

Hazırda yara bandı bulundur.

Sadece gerçeği ara.



Ekmekler gerçek gramajında satılıyorsa bileklerimi keserim.



SU, RÜZGAR VE NAMUS!

Macar şair Sandor Petofi'nin bir şiirinin masalımsı tercümesi.

Su, rüzgar ve namus bir gün saklambaç oynamaya karar vermişler.

Önce su saklanmış ama çabuk bulmuşlar, derin vadiler arasında.

Sonra rüzgar saklanmış, onu bulmak da kolay olmuş, yüksek dağların tepesinde.

Sıra namusa gelince demiş ki; "ben kaybolursam bulunmam hiçbir yerde." O günden beridir ki namus kaybolunca bulunmuyor!

Not: İnsanların topraklarında gözü olanlarda, hastanelere bomba yağdıranlarda namusun aranmasına gerek bile duyulmuyor!