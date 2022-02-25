İnsanlık düşmanları

ÖLDÜRMEKTEN keyif alan acımasız liderler sıralamasında yerini koruyan Putin, kendini bir kez daha ifşa etti.

Söylediği söze bakın; "kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın!" Bu söz erkekler için söylenmiştir!

Masum insanları sabahın erken saatlerinde vuranlar için değil, hastanelere bile bomba yağdıran kalleşler için hiç değil.



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Amerika ve Rusya kötülüğün simgesidir!

Amerikan Başkanı Biden'ın 7 Şubat'taki sözleri dünyanın siyaset tarihinde duruyor da beyimiz sözde Ukrayna'nın arkasında duruyor.

"Rusya saldırırsa NATO olarak gereken cevabı veririz." Gücü üçüncü dünya ülkelerine yeten Amerika'nın korkak başkanı gereken cevabı saldırıdan sonra verdi!

"Karımla Ukrayna için dua ediyoruz!" Bir kez daha gördük ki; mesele korkaklıksa hizmette kusur yoktur.



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Hukukun üstünlüğü falan vardı da nereye kayboldu? Şeytan alıp götürdü de yerine vekillerini mi bıraktı?

Putin'in gözlerinde zerre kadar göremediğimiz insanlığı kendisine suskun kalanlarda mı göreceğiz?

Ne zaman gördük ki? Filistin de mi Irak'ta Suriye de mi? Bosna'da insanlar katledilirken seyirciler kimlerdi?

NATO ne işe yarar?

BirLEŞmiş Milletler böyle günlerde konuşmaktan başka hangi eyleme geçer?

Bu meselede giden canlar, başkalarının topraklarına basılan kirli ayaklar kadar, milyonlarca insanın ekmeğine kan doğrayan ekonomik yıkım da ayrı bir konudur!



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Dünyanın sözde önemli özde bir halta yaramayan kuruluşları ve büyük geçinen devletleri tarafından Ukrayna'nın Rusya'ya "armağan olarak sunulması" ne ilktir ne son olacaktır.

Olan barış yanlılarına olacaktır, olan çocuklara olacaktır, geleceğin dünyasında barış kelimesine bile şüpheyle bakanlara.

Ölümle kuşatılmış bir dünyada başkalarını yaşatmanın ne anlama geldiğini onlara öğretmek bile zor artık.



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Haksız savaşların cezbedici bir yanı vardır, hele kurallara uyulmayıp saldırganlık arkadan itekleniyorsa.

Hele bu dünya Putin gibi Biden gibi insanlık düşmanlarının eline düştüyse!





Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var



Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar



Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen

Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Hiçbir konuda fanatik olma.

Semt pazarını tercih et.

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Gaz lambası kullan.



Folklor meraklıların yerini sosyal medya kovboyları aldı.



SUNA TAŞKENT

İlkokulu Burgazada Yatılı İlkokulu'nda okumuştum, 60'lı yıllar.

İlk öğretmenim Suna Taşkent, parasız yatılı hüzünlerimizi asgariye indiren anaç ruhlu aydın yürekli öğretmenim.

En çok ağladığımız yılların hüzün mendillerinden ve hayatımızın ikinci ikinci annelerinden biri.

Hala görüşüyorum. Emekli olduktan sonra kendini resim sanatına adadı.

Bugün yeni resim sergisini Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıyor.

Sergi 3 Mart'a kadar devam edecek, resim meraklılarının da dikkatine eski öğrencilerinin de.