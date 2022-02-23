Perde!
Amerika ve İngiltere'nin şimdilik gösterdiği tepkinin arkası boştur.
Çünkü büyük balık küçük balığı yutar, büyük balıklar birbirlerinin kuyruğunu tutar.
Amerika, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerin bu dünyaya sömürmek için geldiğini söylemeye gerek yoktur.
Onların aralarındaki nikahı kimse bozamaz Ukrayna ne ki!
*****
Hukukun üstünlüğü Amerika'nın alçak eylemlerinde nasıl tatile çıkıyorsa, Putin'in gösterisinde de aynı sistem uygulanacaktır.
Hukuksuzluğun piyasası var çünkü, o piyasanın hangi namussuzluk üzerinden işlem göreceğini de kendi aralarında sinsice belirliyorlar.
Bunlar sömürülmedik ve kanı emilmedik toprak bırakmayacaklar.
Onların bakışlarındaki şeytani ruh nasıl bir hukuka sahip olduklarının belgesi zaten.
*****
Üçüncü dünya savaşı çıkacak masallarına gelince, bu dünyayı para yönetir kan yönetir korku politikası yönetir. İnsanlık onlarla savaşta ama şartlar eşit değil.
Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmaz ama her zaman onlar kazanır.
Onlar eski cinayetlerin izinden yürümek için her türlü yüzsüzlüğe soyunur.
Üçüncü dünya ülkeleri onların beslenme çantasıdır, maden yatağıdır, petrol kuyusudur.
Bu yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar o yüzden hepsinin canı cehenneme.
*****
Bundan 10 yıl önce yıldız bilimcilerine göre dünya şanslı bir döneme girmişti.
Jüpiter ile Satürn'ün uyumlu konuma gelmesiyle dünya yeni dostluklara, arkadaşlıklara zemin hazırlayacaktı.
Sonradan öğrendik ki Jüpiter vücut geliştirmeye gitmiş, Satürn de kimyasal silah üretmenin kurslarına.
Bizim kahve fallarımızın 40 yıllık hatırı bile üç kuruşa satıldıysa astrologlar neyin peşinde?
*****
Geleceğin dünyasını inşa etmek için yeni biyolojik savaşların davetiyelerini bastıranların milyonlarca çocuğun açlığını bile bastıramadıkları için kendilerinden utanmalarını beklemeyin.
Dünyanın 1960'lardaki gibi insani duygularla ayaklanmasını da beklemeyin.
Son aşk hikayesiydi o devirler, insanlık kapalı gişeydi ve bitti.
*****
Şimdi sonunu bildiğimiz filmleri "hukuk mukuk" gibi söylemlerle süslemeye çalışanların niyetini bilirken diyetini bizler ödüyoruz.
Çünkü biliyoruz ki, her saldırgan ülkenin arkasında ondan daha saldırgan bir ülke vardır.
Katliamlar onların alışveriş merkezidir.
Ya da sinema perdesi!
Mutluluk Takvimi
Barışı savun.
Çocukları ekranlardan uzak tut.
Havalara güvenme.
Hayvan sevgin çocuklara eziyete dönüşmesin.
Seni böyle hüzünlü
Gören biri olursa
Gurur saçaklarında
Buzlar çözüldü dersin
Kulakları çekilmiş
Çocuk gibi beklerken
Gözlerimden yaş değil
Yağmur süzüldü dersin
Çoktan bitti bu masal
Rüzgardan kırılmış dal
O rüzgarı bir daha
Sever mi sanıyorsun
İhanetin yüreğime
Kaydedildiyse
Bu aşk sonsuza kadar
Kaybedilmiştir
Hakkı YALÇIN
CELLAT!
Bir cellat cehennemde en çok ne arar?
Alev desenli meyve tabağı, yanında pişmiş kellesini görebileceği bir ayna!
Bir cellat nasıl tıraş olur?
İnsanların bileklerini kestiği kanlı jiletle!
Bir cellat evini hangi renge boyar?
Kan kırmızı!
Bir insan nasıl cellat olur?
Yüreğindeki cerahat ruhundaki şeytanlıkla ortak noktada buluştuğu için.
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