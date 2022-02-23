Fenerbahçe 2 genç futbolcu oynattı diye nerdeyse yer yerinden oynayacak.
Arda Güler sezon başında da takımda yer aldı sonra ne oldu?
Korkularının yarım kalan hikayesini yazan bir adam tarafından kenara itildi.
Şimdi taraftarın gazını almak için ortaya sürülmüş fedakar gençler, sahanın içindeki ıskartaların yuhalanmasını engelledi.
Gelecek sezon için Arda Güler planlaması var mı? Olması için ağzıyla kuş tutması gerekiyor.
Herhalde harikalar yarattığı varsayıldı da yerle bir olmuş Fenerbahçe'de Rossi ile 4 yıllık anlaşma imzalandı bile.
4 sezondur yanlışların arkasında duranların nasıl maharetli olduklarını bir kez daha görmüş olduk.
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Kaç zamandır "esneyen" Aslan'ın bu sezonki duruşuna bakıyorum da yıllardır bu mevsimlerde üst katlardaki rakipleriyle anılan koca Galatasaray, şimdi bodrum katının camından bakıyor.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iki hafta önce futbolculardan komisyon alan menajerleri açıklayacaktı.
Niye geç kaldı dersiniz? Mahşeri mi bekliyor yoksa meselenin gittiği adreslerden "sıkıysa açıkla" diye bir mesaj mı aldı?
Yayın gelirlerinden başka geliri kalmayanların elinde sadece "kümede kalmak" gibi bir gerçek kaldıysa kayıplarda istiap haddi aşılmıştır.
Yeni teknik adamın önceki kayıplardan sorumlu tutulmayacağından bahsederken, görevde olduğu maçları keşif gezisi sayamayız.
Ama Galatasaray takımında bazı futbolculara dikkatli bakılması gerekiyor. Çünkü film içinde film çevirenler olduğu da muhakkak!
***Trabzonspor ve Adana Demirspor da transfer yaptı ama her futbolcusu geldiğinden daha değerli konuma geçti.
İki takım da büyük bir olasılıkla gelecek sezon Avrupa'da boy gösterecek bir futbolu sahaya yansıtıyorsa o transferleri yapanları ayakta alkışlarım.
Buna karşılık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferlerinde kasaları boşaltan "özel şahısların" cümle aleme tanıtılmasını beklerim.
Başkanlarda o güç mevcutsa!