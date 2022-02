Deli!

BUNDAN 15 yıl önceki bilimsel delil; "Türkiye'de 15 milyonun üzerinde ruh hastası var." Şimdi bu rakam kim bilir hangi sayıya ulaşmıştır da işin acı yanı o hastaların nerede oldukları bilinmez.

Bir ihtimal trafikteler, bir alışveriş merkezinin içinde, ışıklarda karşıdan karışa geçerken tam karşınızda.

Başka bir ihtimal, sevdikleri insanlar tarafından hasta oldukları fark edildiği için tedavi görüyorlardır.

Ama büyük bir ihtimal; ekranlarda ve sosyal medyanın içindeler.



***



Onlar bilmedikleri konularda ahkam keser, sosyal medya mezbahalarında insanlığın yolunu keser, gerekirse insan keser!

Onlar magazinde siyasette sporda çocukların aklını oynatırlar da herkes film gibi izler.

Yükselen değerin alçaklık olmasında seyircilerin de katkısı vardır.



***



Ruh hastalarıyla delileri asla bir tutmam, delilerin bendeki yeri ayrıdır.

Deliler dalı kırılmayanın masalı olmayacağını da bilirler, hayata yeniden başlamak için kaybetmeleri gerektiğini de.

Deliler kansızları sevmezler, o yüzden 'kan aranıyor' anonslarına koşarak giderler.

Pantolonları gömlekleri ütüsüzdür ama bakışları ütülüdür.

İnsanlığa duyulan saygının izlerini delilerde görürüz, insanlığı öldüren izlerin cümlesini de akıllı geçinenlerde.

Deliler savaşa karşıdır, yalanı sevmezler, onlara hiçbir şey dayatılamaz o yüzden parmakla oynatılamazlar.



***



Ruhunu satanlara kolay para kazananlara 'akıllı' derler, akıl bu kadar hafife alınacak bir gerçek değildir.

İnsanlığın paradan çok şerefe ihtiyacı vardır da o şeref eski değerini kaybetmiştir.

Deliler, "eğer hayat adına bir kavga verilecekse çocukların geleceği için verilmedir" derler, akıllılar da "bunların modası geçti" diye karşılık verirler.



***



Deli diye hor görülen insanların hiçbirinden "şimdiki aklım olsaydı" diye bir pişmanlık ifadesi duyamazsınız.

Ama aşkın büyüklüğünü ifade ederken "deliler gibi" tanımlaması delilerin özelliğini ortaya koymaya yeter.

Delilerin aklının akıllı geçinenlerden değerli olduğunu bildiğim için kurdukları her cümlenin içinde bir şeyler ararım.

Ben onların içinde büyüdüm.

Kuş yemi doluydu ceplerim, topal kuşlarımın doktoruydu kediler.

Çocukları çok sevdim diye bana bile 'deli doktoru' dediler.

O yüzden "bir çocuğun ayağı burkulsa ben düşerim" diyen her delinin ellerinden öperim.



Gittin kıyamet kopmadı

Sirenler çalmadı

Ama canım çok yandı

Uzun süre acın geçmedi

Ama bulunduğum yerde

Adın da geçmedi

Sonra her şey bitti



Eğer aşka saygın

Olabilseydi

Seni herkesle

Bir tutamazdım

Yardımın için

Çok teşekkürler

Sen olmadan seni

Unutamazdım



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Alışveriş keyfinden tasarruf et.

'İyi ki varsın' desinler.

Hayvanları avlayana tepki göster.



Sırt sırta vermeyen toplumlarda hançer genelde sırta saplanır!



ORHAN VELİ

Yıllar önce okumuştum aklımda kalmış. Rahmetli şair Orhan Veli soğuk ve yağmurlu havalarda kolunda pardösüyle dolaşırken arkadaşları uyarır; "hastalanacaksın!" Orhan Veli'nin verdiği cevap; "şair olmak böyle bir tavır gerektirir!" Oysa durum farklı. Orhan Veli geçim zorluğu çektiği için dostlarından biri kendisine pardösü hediye etmiştir ama bedenine küçük geldiği için o pardösüyü elinde taşırken yoksulluğunu gizlemek istemiştir.

Asalet böyle bir şey. Şimdi bir kitabı çok sattı diye züppelik taslayanlarda göremeyeceğimiz bir şey.