BİR kadın var, ömrünü sebil etmiş çocuklar için.
Kendi hayatını unutacak kadar insanlığa sevdalı.
Mutlulukla pek tanışmamış bu vefasız düzende, ekmeğini acıya banmış.
Geç yatmış erken uyanmış.
Tek lokma haram geçirmemiş çocuklarının boğazından.
Hala memleket havalarına ağlıyor da kim bilir hangi şehirde bırakmış çocukluğunu.
***
Bir kadın var, bütün çocukların annesi. Görmeye ve duymaya tahammül edemediği çocuk haberlerine öfkeli.
"Çocukları koruyamazsak kimleri koruyacağız" yazıyor evinin duvarında.
Eskimiş güzelliklerin bekçisi, renkleri solmuş mantosuna gözü gibi bakıyor.
Mantonun cebinde gençliğinde iki kez izlediği Doktor Jivago filminin biletleri kalmış.
Yüreğinde fırtına yüreğinde tipi.
Hayatın acımasızlığına karşı gururla okşuyor boynundaki ipi.
***
Bir kadın var, sevdayla yoğrulmuş yolda kalan düşleri.
Gülüşleri güneşe benziyor.
Her çocuğa aydınlık kapıları açıyor, birileri kapatmak istese de.
Bilginin en büyük hazine olduğunu biliyor da sevginin gücünü öğrensinler istiyor.
Ağzına geleni söylemeyi "bilgiçlik" zanneden ekran cahillerine tahammülü yok.
Bir yanı yıldırım yemiş çınar, içindeki ürkek kuşları kimseye göstermiyor.
Öte yanı "nehirler derin dağlar yüksektir" diyor, dünden iki misli çalışıyor.
Su katılmamış dürüstlüğüne.
Yüzü de anne yüreği de.
***
Bir kadın var yalana karşı duruyor büyük bir inançla, aymazlığa ve vicdansızlığa kahrediyor.
Okuduklarını yüreğinde biriktirmiş.
Kitabında kula kulluk etmek yok, "benim Allah'ımdan başka kimsem yok" diyor.
Tarihini kendi yazıyor başkalarına yazdırmak yerine, birilerini kızdırmak adına da hiçbir korkusu yok.
Semt pazarlarının müdavimi.
Renkli dünyanın kirlerine inat hala tertemiz hala yenilmemiş.
***
Magazindeki nafaka şıllıklarının ya da haram ikonlarının "sarılacak yılan" olarak dayatıldığı bir ülkede böyle kadınlarımız da var bizim.
Onlar acıların günlüğünü tutarken inadına şarkılı bir masalın içinde yaşar.
Mesele onur olunca her biri canıyla imzalar hayat defterini.
Tarih bile onlara başını eğer.
Onlar insanlığın ta kendisidir o yüzden onları tanımak ve tanıtmak her şeye değer.
Müsait bir yerde
Bıraktığın aşk
Seni aynı yerde
Bekler mi sandın
Her kalpte aynıdır
Aşk oyunları
Galiba bu defa
Kendin aldandın
Acırım kendime sende
İnanmam ne desen
Yeniden başlamak mı
Boş versene sen
Gururla süsle kalbini
Yap gönlünün tatilini
Aynaya bak göreceksin
Bu sevdanın katilini
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Zenginlikle başarıyı bir tutma.
Dişini fırçalarken suyu kapat.
Gözün tok olsun.
Bahis oynama.
Sahafları dolaş.
Hayat bir rüyadır, uyandığınızda sadece gerçekleri görürsünüz.
40 SANİYE!
Dünyada her 40 saniyede uyuşturucu satmak suçundan bir çakal yakalanıyor.
Bizde o çakallar, lüks cipleriyle emniyet şeritlerinde cirit atıyor.
Sokaklarda okul önlerinde bilumum mahallerde uyuşturucuyu satıyorlar mal varlıklarına mal katıyorlar.
Sonra da dünyanın anasını satıyorlar her 40 saniyede, amaçlarına da ulaşıyorlar.
Çünkü insanları uyuşturucuya alıştırmak çakalların geleceğinin temelidir.
Onlar 40 saniyede yakalanır da talihsizliğe bakın ki içlerinden okkalı ceza alan 40 yılda bir çıkar.
O yüzden evlerden çıkan "yürüyen cenazeleri" kimse hesaplamaz!
Onurlu kadın
BİR kadın var, ömrünü sebil etmiş çocuklar için.
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