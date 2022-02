Aşk olsun!

GERÇEK aşk, Alzheimer olsanız bile, unutamayacağınız ismin ta kendisidir.

İki kişilik kırmızıdır aşk, tek kişilik yalnızlık ve dünyanın bütün dillerinde ifadesi tektir; "seni seviyorum." O yüzden aşkın karşısında boynu kıldan ince olmayanın ipiyle kuyuya inilmez.



***



Aşk "ben" değil "biz"dir, sesli harflerle büyür de ayrılırken sessizdir.

Yağmurun iplerinden beline kuşak yapmak, kalbinin emirlerine uşak olmaktır aşk.



***



Deli gömleğini giymektir aşk ve hiç çıkarmamaktır.

Ateşin keşfinden önceki yangındır, bazen değeri kül olduktan sonra anlaşılır!



***



Aşk sandalla denizin hikayesidir, iki deli dalgaya küreksiz mahkumlar!

O yüzden nar yürekli olmaktır dara düştüğünde bile.



***



Aşk televizyon dizilerini de izlemez, soysuz programları da.

Ama tiyatro bileti için saatlerce kuyruk bekler.



***



Aşk bazen kaçacak kadar korkak, "şimdiki aklım olsa" demeyecek kadar gururlu bir kahramandır.



***



Güneşe şapka çıkaran gölgedir aşk, ölüme meydan okuyan bilge!

Gerektiğinde kırk kapıda dilenmektir, bin dereden su getirmek!



***



Aşk dünyanın bütün sabahlarına iki kişilik bilet almak, akşamları kızılın maviye seslenişine tutuklu kalmaktır.

Sevdiğini ölümden sonraki hayata çağırmak, her sabah yeniden doğurmaktır.



***



Sizden çalınan günleri kötü insanlara bahşiş diye verin "üstü kalsın" deyin üstelik.

Gerçek aşk, Sevgililer Günü'nde hatırlanmaz çünkü ömürlüktür.

Yeryüzüne aşk için gönderilmiş insanlardan biri sayın kendinizi.

Aşk hayatı yeniden yazmaktır, o yüzden aşkın tükenmesine izin vermeyin, bir ülkede aşk ölmüşse her şey ölmüştür çünkü.



***



Pazarda satılır hale geldikten sonradır ki öznesi yaralıdır aşkın, cümlesi paralı!

Oysa insan olan cebinde taşıdıklarına değil, göğsünün sol yanında ne taşıdığına bakar.

Kalbinizle el ele tutuşun, siz aşkın neferleri zaferinizi kutlayın bugün.

Çıkın aşkın meydanına bas bas bağırın, "aşk varsa her şeyin bir çaresi var!"



***



Gerçek aşk sizinleyse gününüz kutlu olsun ama bugünü laf olsun diye kutluyorsanız, aşkolsun!





Sana bir şey olur diye

Aklım hep sende

Rüyalarım bile

Senin göz hapsinde

Senle yanan yürek

Üşümezmiş ömrünce

Benim öbür yarım

Bedelsin tüm sevgilere



Seven yüreğim kor

Olana kadar

Gözlerimin feri

Solana kadar

Mahşer sirenleri

Çalana kadar

Seni yüreğimde

Yaşatacağım



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İlk aşkının kulaklarını çınlat.

Aşkı en güzel sen anlat.

Ruh ikizini ara.

Ölümsüz aşkların şarkılarını dinle.



Yalan ve nefret üzerine kurulu bir dünyada, aşktan başka neyimiz var!



PİŞMANLIK!

Gençliğimden kalan en anlamlı filmlerden biridir "Love Story." Ve filmin unutulmaz cümlesi; "aşk asla pişmanlık duymamaktır." O zamanlar aşkın gerçek bir yanı vardı, "parayla saadet olmaz" şarkıları tutulurdu, sokak lambalarının altında bekleyen delikanlılar olurdu.

Şimdi "pişmanlık meselesini" düşünüyorum da "günde bir kez kutlanan bir günde neyin pişmanlığı?