Tehlike!

Magazinde ruhlarının posası çıkmış kadınların geçmişe dönük skandal açıklamalarına bakıyorum.

40 yıl önceki fingirdek masallarına ölmüş sanatçıların isimlerini karıştırıyorlar da teknolojik piyasadan nemalanıyorlar.

Nasılsa ölmüş insanların cevap hakları yok, nasılsa ihanetin getirisi büyük.

Sosyal medya çöplüğünde böyle çirkinlikler iyi para ediyor çünkü.

***

Oysa ne güzel sanatçılarımız vardır bizim, herkesin tanımasına izin verilmemiştir.

İlkokulu yatılı okurken İdil Biret'in adını duymuştum; "harika çocuk" diye.

O zamanlar çocuklara da büyüklere de böyle özel insanları duyururdu sistem.

Sihirli parmaklarla piyano tuşlarının buluşmasından çıkan sese de ilk kez o zamanlar ilgi duymuştum.

Öğretmenlerimiz de böyle özel insanları tanıtırlardı bizlere, ne güzel öğretmenlerdi onlar.

***

Neredeyse her biçimde şöhret olan kadınlara sanatçı damgası vurulan bir ülkede İdil Biret'i hangi tanıma sığdırabiliriz?

Dünyanın en büyük piyano sanatçılarından birine sahibiz de böyle bir sanatçının sadece piyano çalması değil, zarif duruşu bile her şeyi anlatmaya yeter.

İdil Biret yetenekte dünyayı sallayan bizim son kuşlarımızdan biri.

Şimdi pespaye dizilerin starlarını el üstünde taşıyan sistemde İdil Biret gibileri bizlere kalsın.

Sanatçılık da paralı erkekleri söğüşleyen ya da birilerini aldatmaktan gurur duyan kadınlara kalsın.

***

Ucuz haberlerle beslenen kadınlar her devrin kadınıdır. Güç neredeyse onların koltuk altına sığınır, para neredeyse oraya sırnaşırlar.

Onların yıllardır nasıl yaşadıklarını da biliyoruz, paylaştıkları fotoğrafları da görüyoruz.

Ne büyük utançtır ki; onlar pespaye duruşlarını ne kadar ifşa ederlerse o kadar değer buluyorlar.

Elektrik faturaları magazindeki nafaka şıllıklarını ne kadar ilgilendiriyorsa, ahlak ve haysiyet de bu şöhretleri o kadar ilgilendiriyor.

Onlar asıl filmlerini de gelecek zamanlara saklıyorlar, bugün kurdukları "turşulara" yarın paha biçilmeyeceğini bildikleri için.

***

Gerçek bir sanatçı ev kadınlarına bir kilo kıymayla beş ayrı yemek yapmanın sırlarını açıklamıştı ilgi çekmedi.

Bir nafaka şıllığının "hayatımda kimse yok" sözcüğü sosyal medyada ve televizyonlarda büyük haber olmuştu.

Tehlikeli bir zaman diliminin içinden geçiyoruz, o yüzden çocuklarınızı korumak için yapmanız gereken çok şey var.

Çünkü bu kadınlar sosyal medya ve televizyonlarla evlerinizin içine kadar girdiler.

Onlar bir yere girdikleri zaman ya çocuğunuzu alırlar elinizden ya ömrünüzü!



Küçük el radyoları

Çardak altında çaylar

Birlikte söylenir hep

O sevdalı şarkılar



Suskunluktur çığlığı

Yangınları alevsiz

Sözün bittiği yerde

Haykırır Karadeniz



Bir kere sevdiğini

Dünya ahret aşk bilir

Yakarken gemileri

Hırçındır Karadeniz

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunda yeteneği keşfet.

Bütün canlıları koru.

Eski öğretmenlerinin izini bul.



Eskiden umutlar dokuz doğururdu şimdi kısırlaştırıldı.



AVCININ BİRİ!

Avcılık yapan biri aradı da "sen bize nasıl şeyler yazıyorsun?" dedi, "nasıl şeyler" dedim, "katliam falan yaptığımızı yani." Kurduğu cümlelerin arkasını dürbünlü tüfeğinin ucunda unutmuştu sanki.

"Eğer tuzaklarla ve dürbünlü tüfeklerle hayvanları katletmenizin adı sporsa, böyle spor yerin dibine batsın" dedim, küfretti telefonu kapattı.

Tam da beklediğim gibi.