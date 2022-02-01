Işık!

AVRUPA kulüplerinin altyapıya zorunlu olarak ayırdıkları yıllık bütçe 10 milyon Euro'ya yakın, bizim kulüplerimizin 700 bin Euro.

Bu bütçe kıytırık bir lig şampiyonluğu uğruna gençlere kesilen ceza, asla bir yatırım değil.

Özellikle büyük kulüplerin yöneticilerine "yalan hayallerinizi kasanıza kilitleyin biraz cesur olun ve gençlere yönelin" diye haykırıyoruz ama duyan yok.

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O yüzden ben de milli takımdaki altyapının özel isimlerini takip ediyorum.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, altyapıya verilen değerin simgelerinden biri. Futbolda macera aramıyor genç arıyor, çıkış arıyor.

Türk futboluna hizmet etmenin nasıl emek gerektirdiğini gösterirken, zorlu eserler üretmenin zorluktan geçmesi gerektiğini okuduğu kitaplardan biliyor.

Verdiği mücadeleyi de ben biliyorum.

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Tolunay Kafkas'la birlikte U17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar'ın emeklerine bakıyorum.

Pırıl pırıl bir futbol adamı.

Yurtdışından ve ülkemizden harika gençler keşfetmeyi sürdürüyor.

Soykan Başar'ın teknik direktörü olduğu U17 Milli Takımı Viktor Bannikov Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Malta'daki Avrupa Şampiyonası birinci eleme turunda Danimarka'yı geçip Elit Tur'a kaldı.

Başarıların arkası yarın!

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Gençlik rüzgarları nerede esiyorsa oradaki gelişim başarıyı da beraberinde getirecektir.

Para dolaşımının kan dolaşımından bile değerli olduğu bir ülkede başarıdan kastımız üretimdir.

Gençlik üretimine hocalık yapan emekçilerin hakkını vermek de hepimizin görevidir.

Çünkü bu insanlar büyük kulüplerin yarattığı karanlığa ışık tutuyor.