Kendilerini hayatın birinci sınıf yolcuları gibi görenlere bütün yollar açık, bizim kalbimiz yol arıyor bütün yollar kapalı.
Ne bir kar arabası gördüm ne yollara atılan tuz. Hayati tehlikenin varlığından söz edilirken birileri kendilerini herhalde Miami'de zannediyor.
Bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakınız Bakırköy Belediyesi.
***Şimdi kar zamanı insanların zor zamanı. Gariban evlerde acımasız hayatın halleri, zengin evlerde bağlamanın telleri.
Kaç gündür ağzına lokma koymayanlar da var, domuz gibi yedikleri sofralarda gözleri doymayanlar da.
Kötülüğün keşfi insanlığın tarihi kadar eskidir. Kötü ve zengin olanlar kendi sistemlerini yaratırlar. Bu sistemde insan sevgisi yoktur, para koruyucu kartvizittir.
Oysa insanların bu şartlarda hayatını sürdürmesi bir sanattır; acılar sanatı.
***
İnsanların canına can katan tertemiz eller de var, yetimin öksüzün ekmeğine bile uzanan kirli eller de.
Karda kışta sadece mali kayıplarını düşünenlere, ellerindeki imkanların zerresini insanlık için harcamayanlara bu hayatta kalan en anlamlı gerçek, "tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez!" Ne zenginler biliyorum aç insanlara bir lokma ekmeği bile hak görmez!
***Şimdi kar zamanı elimizin dar zamanı.
Üşümek ve açlık kardeş olmuş, nice insan soğuk yorganların altında titreyerek yatıyor. Öte yanda her gün gıdaların fiyat etiketleriyle oynayan zalimler şömine başında keyif çatıyor.
Yeni moda otomobilleri soruyorlar galerilere, eldekiyle yetinmek gibi bir duyguları hiçbir zaman olamaz çünkü.
***Şimdi kar zamanı, kara içerden bakanlara karşı bizlerin karar zamanı.
Süt içemeyen çocuklardan haberi olup da elini uzatan kaç insan var acaba?
Emeğin karşısında eğilmeyenler paranın karşısında iki büklüm.
"Açlıktan kim ölmüş" diyenler de var, "her koyun kendi bacağından asılır" diyenler de. Yüreklerdeki ayaz sokaktaki ayazdan çok daha tehlikelidir.
Sokak hayvanları donuyor, vicdansızlar için kan topluyor bulutlar.
***
"Yaşamak ne taraf?" diye sormaya gerek duyulmayan.
Paranın ve kansızlığın tarafında duranları da bekleyen bir yer var elbet.
***
Şimdi kar zamanı.
Kendilerini umutla şereflendiren analar babalar zamanı. Acıyı da onlarda deniyor hayat gururu da.
Mutluluk Takvimi
Bütün canlıları koru.
Ekranda Yeşilçam filmi izle.
Ihlamur iç.
Vicdanını sorgula.
Bere kullan.
Acılar çadır kurmuş
Gönlümün otağına
Her akşam uzanırım
Hasretin yatağına
Ellere uysal deniz
Bana dinmez fırtına
Her sabah biraz daha
Yükler biner sırtıma
Tütün kokar ellerim
Cebimde ekmek param
Sadece nefes almak
Benim bütün maceram
Ömrüme kilit vurur
Bu şehrin ışıkları
Yüreğime dokunur
Sevgisiz aşıkları
Hakkı YALÇIN
Ocaklar şubatlar sizin olsun bize nisanın güneşi yeter!
Yaşlı insanlar
Kar yağarken cam kenarından hüzünlü bakan yaşlı insanları görüyorum.
Düşünüyorum da yüreklerindeki saklı sayfalara yazacak bir şeyleri kalmış mıdır acaba?
Onlara bir bardak çay getirenlerin saygısında kusur var mıdır?Her avlat hayırlı değil çünkü. İsyanlarını içine gömen yaşlı insanların iç sesine ah düşüyorsa.Onların yüzünü güldürmeyenlere de büyük günah düşüyor demektir.