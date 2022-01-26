Kar zamanı

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Şimdi kar zamanı.

Kendilerini umutla şereflendiren analar babalar zamanı. Acıyı da onlarda deniyor hayat gururu da.

Mutluluk Takvimi

Bütün canlıları koru.

Ekranda Yeşilçam filmi izle.

Ihlamur iç.

Vicdanını sorgula.

Bere kullan.

Acılar çadır kurmuş

Gönlümün otağına

Her akşam uzanırım

Hasretin yatağına

Ellere uysal deniz

Bana dinmez fırtına

Her sabah biraz daha

Yükler biner sırtıma

Tütün kokar ellerim

Cebimde ekmek param

Sadece nefes almak

Benim bütün maceram

Ömrüme kilit vurur

Bu şehrin ışıkları

Yüreğime dokunur

Sevgisiz aşıkları

Hakkı YALÇIN

Ocaklar şubatlar sizin olsun bize nisanın güneşi yeter!

Yaşlı insanlar

Kar yağarken cam kenarından hüzünlü bakan yaşlı insanları görüyorum.

Düşünüyorum da yüreklerindeki saklı sayfalara yazacak bir şeyleri kalmış mıdır acaba?

Onlara bir bardak çay getirenlerin saygısında kusur var mıdır?Her avlat hayırlı değil çünkü. İsyanlarını içine gömen yaşlı insanların iç sesine ah düşüyorsa.Onların yüzünü güldürmeyenlere de büyük günah düşüyor demektir.