Mesaj!

***

***

***

***

Bu meseleden çıkan sonuç: Bencil zenginlerin kuzu gerdanla bulamadığı mutluluğu onurlu yoksullar patates haşlayarak bulur.

Dip not: Güzel insanların mesajlarındaki zenginlik ahlaksız zenginlerin anlayabileceği bir şey değildir.

Mutluluk Takvimi

Sokak hayvanlarını koru.

Maskeni tak.

Semt pazarına git.

Cam kenarında kahve iç.

Gönlümü teslim aldı hüzün

İçimde senden kalan

Cam kırıkları

Aynada sensiz yüzüm

Hiç kimse dindiremedi

Bu hıçkırıkları

Bir gece yarısı

Usulca pencerenden

Dışarı bak göreceksin

Köşe başında

Nöbet tutuyor gözlerim

Öyle kolay değildir

Beni unutmak

Hala sokaklarındadır

Ayak izlerim

Hakkı YALÇIN

Bazıları ömür boyu kan kokusuyla yaşayacak.

Turgay Demir

Gazetecilik hayatımda en çok değer verdiğim insanlardan biridir gazeteci Turgay Demir.

Kendi doğruları için dokuz köyden kovulsa onuncu köyü arar.

Elinde imkanları olmasa da dostlarının her zaman yanına koşar.

Haksızlığa karşı delidir doludur ama yaptığı yanlışın özrünü dileyecek kadar da adamdır.

Bizim gibilerinin hiçbir zaman çok parası olmadı ama gerçek dostları oldu.

O yüzden yüreği zengin Turgay'ı çok özel bir yere koyarım.