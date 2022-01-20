Tayyip Erdoğan

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Böyle zamanlarda tek yürek olmamız gerektiğine inandığım için yazdım bu yazıyı.

Bir fırtınanın içinden geçerken ülkesini ayakta tutacağına inandığım bir insan için.

Ateşten gömlek giymiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için.





Gittin kıyamet kopmadı

Sirenler çalmadı

Ama canım çok yandı



Uzun süre acın geçmedi

Ama bulunduğum yerde

Adın da geçmedi

Sonra her şey bitti



Eğer aşka saygın

Olabilseydi

Seni herkesle

Bir tutamazdım

Yardımın için

Çok teşekkürler

Sen olmadan seni

Unutamazdım



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kişisel notlar al.

Çocuklara bere tak.

Sahafları dolaş.

Çöpleri boşaltırken ayır.

Kibar ol.



Kötü insanlar yaşlandıkça daha kindar oluyor!



NOSTALJİ!

Magazinde yeni trend; itinayla yüz kızartılır, utanç duyulmadığı içindir ki ücret alınmaz!

Ülkede suni gündemler oluşturuluyor.

Sosyal medyayı kullanmakla insanları birbirine düşürmek arasında tetikte bekleyenler var.

Herkes ahlak bekçisi herkes kendi nefretinin jürisi.

Oysa herkes kendine bir rol biçip, ahlaksızlık pastasından pay istiyor.

Bizler de hala eski zamanların asaletinin peşindeyiz.

Maziyi hatırlatma tabletleri üretmek için kafa yoran bir eczacı tanıyorum.

"Nesrin Sipahi" diyor da başka bir şey demiyor.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kadın sesi, asaleti de caba.

Nostaljiye düşkün olduğumuz için mi teknoloji bizi ırgalamıyor acaba?

