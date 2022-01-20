Düşünüyorum da bizim açımızdan bu meselenin altından kalkacak lider Tayyip Erdoğan.
Dış politikada bu kadar saygı uyandıran ve gücünü yansıtan bir duruşu elde etmek için nasıl çalıştığını kimse inkar etmesin.
Ekonominin getirdiği zorlukları hepimiz biliyoruz da pandeminin oluşturduğu şartları da kimse inkar etmesin.
***İktidar olmayı sadece doların yükselmesinden ve hayat pahalılığından medet ummak zannedenlerin bilmesi gereken bir şey varsa o da sorumlulukların altından kalkabilecek güce sahip olmak.
Orası her zaman şüpheli!
Her şey kötü giderken ayakta kalmayı başarmak herkesin harcı değilse, ülkesinin güzel olmasını dilemek de bütün siyasetçilerin bu ülkeye borcudur.
***
Rusya'yla aramızın bozulmasını ve doğalgazın kesilmesini "çıkış yolu" sayanlar mevcuttur.
Bu mudur memleket sevdası?
Tayyip Erdoğan'ın yüzündeki çizgileri çoğaltan, gerektiğinde yorgun düşüren gerçeklerin ondaki çalışma ruhunun eseri olduğunu hiçbirimiz inkar etmeyelim.
***Dünya kötü bir zaman diliminin içinden geçerken, Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu tecrübenin böyle günlerde nasıl ortaya çıktığını bilenlerdeniz.
Bütün dünya sinsi planların eşiğindeyken, Türkiye'nin bu dünyadaki yerini muhafaza etmesinin nasıl bir zorluk gerektirdiğini de görenlerdeniz.
O yüzden lider duruşunun böyle zamanlarda bizlere ne kadar gerekli olduğunu hatırlatmakla yükümlüyüz.
***Şimdi kar zamanı hayatın zor zamanı.
Ama daha zor günlerin "dünya planlamasında" yeri varken, Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız olduğu gerçeği yadsınamaz.
Çünkü Tayyip Erdoğan için yokuşların anlamı yok, onun verdiği mücadeleyi takvim yaprakları da onaylıyor tarih de.
Üstelik hala göğsü yerinden fırlayacak gibi heyecanlıyken.
***
Böyle zamanlarda tek yürek olmamız gerektiğine inandığım için yazdım bu yazıyı.
Bir fırtınanın içinden geçerken ülkesini ayakta tutacağına inandığım bir insan için.
Ateşten gömlek giymiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için.
Gittin kıyamet kopmadı
Sirenler çalmadı
Ama canım çok yandı
Uzun süre acın geçmedi
Ama bulunduğum yerde
Adın da geçmedi
Sonra her şey bitti
Eğer aşka saygın
Olabilseydi
Seni herkesle
Bir tutamazdım
Yardımın için
Çok teşekkürler
Sen olmadan seni
Unutamazdım
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Kişisel notlar al.
Çocuklara bere tak.
Sahafları dolaş.
Çöpleri boşaltırken ayır.
Kibar ol.
Kötü insanlar yaşlandıkça daha kindar oluyor!
NOSTALJİ!
Magazinde yeni trend; itinayla yüz kızartılır, utanç duyulmadığı içindir ki ücret alınmaz!
Ülkede suni gündemler oluşturuluyor.
Sosyal medyayı kullanmakla insanları birbirine düşürmek arasında tetikte bekleyenler var.
Herkes ahlak bekçisi herkes kendi nefretinin jürisi.
Oysa herkes kendine bir rol biçip, ahlaksızlık pastasından pay istiyor.
Bizler de hala eski zamanların asaletinin peşindeyiz.
Maziyi hatırlatma tabletleri üretmek için kafa yoran bir eczacı tanıyorum.
"Nesrin Sipahi" diyor da başka bir şey demiyor.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kadın sesi, asaleti de caba.
Nostaljiye düşkün olduğumuz için mi teknoloji bizi ırgalamıyor acaba?