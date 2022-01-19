Bakış açısı!

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Nasılsa hayat o resimlerden teker teker çekip çıkartıyor bizleri.



Sevdalandı türkü türkü

Boşa çekti onca yükü

Bir yangındı artık söndü

Yorgun ömrüm



Ne dostu var ne bir kardaş

Acılarla sarmaş dolaş

Eriyor bak yavaş yavaş

Solgun ömrüm



Yollara serdi hasreti

Dosttan gördü ihaneti

Kendi kendine kahretti

Vurgun ömrüm



Hala bir gönül yasında

Yenik düştü kavgasında

Tel örgüler arkasında

Sürgün ömrüm



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sokakta yatanlar için aktif mücadele et.

Kuş satın al özgür bırak.

Marka giyinme.

Marketteki fiyatları sorgula.

Hak yeme ve yedirme.



Sağlık çalışanlarının emeklerini nasıl da kolay unuttuk!



BİRİLERİ!

Üstü başı sefil küçük kız çocukları ellerinde boş yoğurt kovalarıyla "düm tek" yapıyor ve İstanbul Şirinevler köprüsünün üzerinde dilendiriliyorlar.

O çocukları bu yaşta bu şekilde kullananlar yarın hangi resmin içine sokacaklar acaba?

Onların sırtından geçinen çakallar olduğu muhakkak da koca İstanbul'da o çocukların hayatını sorgulayacak birileri de yok!

Adına "yetkili" denen birileri!