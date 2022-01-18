Kazanmak kimsenin umurunda değil, herkes 'Mesut' mutlu maçları tamamlıyor.
"Takımdaki ağalık sistemini üretenler Fenerbahçe'yi tüketenlerdir" cümlesinde adresim kesinlikle yönetimdir!
Çünkü sahada oluşturulan sistem 4 sezonun yanlışlarının toplamıdır. Bu nedenle ilk maçta İsmail Kartal'a yüklenmek haksızlık olur.
Bir teknik adamın önüne daha ilk hafta "Löw kılçığı" uzatılıyorsa, İsmail Kartal'ı hükümsüz saymayı maharet sayan yöneticilik yeni bir yem arıyor demektir.
Taraftar bunu "yemiyorsa" sofrayı toplaması gereken yöneticilerdir.
O yüzden isyan eden taraftarı sorgulamak kimsenin haddine değildir.
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Trabzonspor'un Sivas'ta verdiği mücadele kadar dikkatimi çeken asıl mesele Abdullah Avcı'ya gösterilen kırmızı karttı.
Bu bir işarettir; bu kadar puan farkına mahsuben Abdullah Avcı'ya "sen çok oluyorsun!" işareti.
Sahanın içinden çıkmayan teknik adamları koynuna sokan hakemler ülkesinde, Trabzonspor bu sezon "yakılması gereken takım" konumundadır.
Sistem bunu emrediyor çünkü!
Not: Birilerine yaranmak isteyen hakemler ancak kendilerini ele verirler!
***Haftanın en dramatik meselesi Ahmet Çalık'ın ölümüydü ve gereken saygı duruşu yapıldı.
Sahada meslektaşını sakatlamak için çırpınanlar, rakibin bileğine kasti olarak basıp pis sırıtanlar da şunu bilmeli.
"Bir insanın meslek hayatını söndürmeye yönelik darbeler de cinayettir.
O yüzden zarif adamların yası tutulurken yürekler ağlar, zalimlerin insanlık katında zerre kadar değeri yoktur.