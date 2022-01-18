Fabrika kızları

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Magazin aleminin eski ve yeni kaşarlarına gelince.

Onlar anasının gözü!

Hele paranın ve avantanın kokusunu almayagörsünler!



Bedeli her neyse

Ödedim elbet

Bir lokma öfkeye

Bin yudum hasret

Alın yazımdan

Bir roman çıkar

Aşkını harcayan

Kullara ibret



Bilemem kaç kulaç

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Bu dipsiz kuyu

Severek harcanan

Yıllara ibret



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Bütün canlıları koru.

Yemek programlarını reddet.

Hayata tutun.

Kaşkol kullan.

Sigara içme.



Güzel sonuçlar sebeplerle mücadele edenlerin hakkıdır.



MÜMKÜN DEĞİL!

Pandeminin ilk zamanlarında "vicdan evrim geçirmez" demiştim.

İçimize kapandığımız zamanlarda hayatın derinliğini sorguladığımızı düşünmüştüm, insani değerlerin her türlü sonuçların üzerinde tutulacağını.

Bir kez daha yanıldım.

Bu ülkede değişen çok şey var ve en kötü zamanlarda bile onların düzelmesi mümkün değil!