Çocukluk bağı

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Merak etmeyin, o kadar ciddi gündemler oluşturulurken, böyle yazıların bu devirde hükmü kalmadı, kalmasın!

Bizim çocukluktan kalma dönüş biletlerimiz var.

Vakit yok gemi kalkıyor, çocuk ruhlu tek yolcu kalmasın.

Çocuklukla bağlarımızı koparırsak yandığımızın resmidir zaten.



Dokunsun dudağın Sebil tasına

Aldırma boş yere

Gönül yasına

Son ver bu hayatın

İhtirasına Hayat bir komedi

Dertler bahane



Gözlerine vurur

Mumların isi

Örtmez günahları

Gecenin sisi

Son vasiyetini

Söyler birisi

Toprak olur beden

Taşlar bahane



Hakkı Yalçın





MUTLULUK TAKVİMİ

Klasikleri yeniden oku.

Kullanılmış pilleri değerlendir.

Şiir oku sesini kaydet



SADECE ZAMAN!

Vaka sayısı her gün artarken, herkeste şöyle bir düşünce hakim.

"Covide yakalanmayan kalmayacak!" 4 aşı olanlar bile mikrobu kaparken, maskelerin hükmü yarıya inerken davetsiz misafirin beklenmesi garip gelmiyor demek ki.

Herkes bunalmış, çocukları okula giden veliler çocuklarından virüs kapma olasılığının büyük olduğunu biliyor.

Bir de üzerine domuz gribi! İnsanların elinden de bir şey gelmiyor bazen.

Ortaya koyulacak mücadele varsa o da her şekilde maske ve sosyal mesafe.

Gerisi sadece zaman!