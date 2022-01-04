Sorumluluk!

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Maskenin kişisellik kadar toplumsal bir sorumluluğu var.

"Bana bir şey olmaz" diyenlerin sosyal mesafeyi lağvettiği insanlara karşı saygılı olma zorunluluğu var. Hayata katlanmanın yolu ölümü aşmaktan geçer, biliyoruz ki bunlar da geçer! Ama sürekli renk değiştiren bir virüs ortalığı yıkıp geçerken kendimizden geçmeyelim.

Çünkü saygının ve disiplinin bittiği yerde yaşamak iptaldir!

Mutluluk Takvimi

İlaçları çocuklardan uzak tut.

70'li yılları araştır.

Gerçek sanatçıya değer ver.

Siyaset yapma.

Aşkın çay bahçesinde

Sen Gülşen'din

Ben Tarık

Yeşilçam filmi gibi

Güzel bir aşk yaşadık

Yanlış adrese gitti

Sevda mektuplarımız

Sonra sessiz sedasız

Küskün ayrıldık

Delikanlı yıllarımdan

Kalan bir borcum vardı

Hayatımın aşkı

Dilerim gururunu

Okşar bu şarkı

Hakkı YALÇIN

Dökülen yapraklar yeniden ağaçlara yapıştırılmaz!

Demet Evgar

Yılbaşı gecesi onca program vardı da aklımda kalan sadece "Aile Arasında" adlı film kaldı. Daha önce defalarca izledim ve her izlediğimde yeniden sinemaya gitmiş gibi oluyorum.

Senaryo da harika oyuncular da özellikle Demet Evgar.

Şu anda Türkiye'deki en yetenekli kadın oyuncu. Dünyada gözleriyle oynayan birkaç oyuncu varsa biri de Demet Evgar. Televizyon dizilerinde sadece güzel oldukları için başrol kapanların ve rollerine zerre kadar anlam katamayanların Demet Evgar'ı defalarca izlemesi lazım.

Ama onların gözlerinin içi bile boş, o yüzden duvara bakar gibi bakıyorlar.