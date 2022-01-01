Bir adam!

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Düşündüm de ekranlarda her gün konuşup hiçbir şey anlatmayanlara inat, kitap gibi bir adam geçti önümden.

"Üzerinizi silkeleyin birbirinize saygınızı yeniden kazanın" diyen.

"Dolar yükseliyor diye alçalmayın, kriz geliyor diye ülkenize sadakatin prizini fişten çekmeyin" diyen.

Daha ne desin!

Mutluluk Takvimi

Yeni yıla mutlu başla.

Boş trafiğin keyfini çıkar.

Asla plan yapma.

Eski giysilerini değerlendir.

Herkes kendinden mesul

Herkes kendine mekan

İnsanın gözlerinde

Camekandır aynalar

Yüzüne bakmayınca

Tozu dumana katar

Bizi bizden alıp da

Bize satar aynalar

İşimize gelince

Saatlerce başında

Bizi tutar aynalar

Dersimizi verince

Öyle bir devleşir ki

Bizi yutar aynalar

Hakkı YALÇIN

Mazi hayatımızın lambasıdır karanlıkta bize yol gösterir.

Küçük İskender

Geçen yıllar içinde kaybına üzüldüğüm insanlar da çok.

Muhteşem yeteneğine karşılık emeklerinin hakkını alamadan hayatını kaybeden Küçük İskender'e hala içim yanıyor.

Kalemse kalemdi yürekse yürekti hem de sapına kadar.

Nicelerinin edebiyat dünyasında nasıl cilalandığını bilenlerdeniz!

Nice pespaye şöhretin onlarca kitabını Küçük İskender'in kitaplarının bir sayfasına değişmem.