Yeni yıl, bizler için henüz yazılmamış bir mektup ama her şey insanların yüzünden okunuyor.
İnsanların yüzünden düşen parçaları birleştirmek de hüner istiyor.
***Zenginliğin ahlaksızlığını biliyorduk da ahlaksızlığın zenginliğini de öğrendik.
Bu yıl en çok virüsten dolardan ve haksızlıklardan çektik, elimizden bir şey gelmiyordu "canınız cehenneme" dedik!
***En çok bebekleri koklamayı ve maskesiz dolaşmayı özledik.
Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük ve virüs alsın, gelecek yılın bütün güzellikleri iyi insanlara kalsın.
Giden yılın üstü kalsın pislikleri de altında kalsın!
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Yılbaşı denince, sevdiklerimize zarfı açık gönderdiğimiz kartpostallar geliyor gözümün önüne. Ellerimizle yazdığımız yeni yıl dilekleri.
Teknolojide bütün mailler kişilere ulaşmıştır, belki de o yüzden aradığımız insanlığa ve kardeşliğe artık ulaşılamıyor!
***Aralık ayında bu havalar şaşırtıcı.
Umut bu ya kimilerine göre tarihin en yumuşak kışı geliyor.
Bilim denen gerçeğe gözünü açanlara göre de İstanbul'un 'kuraklık yaşı' geliyor.
***Yılbaşı öncesinde piyango biletleri kapışılırdı da artık yaprak kıpırdamıyor.
Talih kuşları bile vuruldu.
İnsanlar talihine yanmayı da öğrendi, ekmek parasını talih oyunlarına bağışlamayacak kadar uyanmayı da.
Kendini aptal yerine koydurmamak talihe bel bağlamaktan iyidir!
***Kendi halindeki insanların tek eğlencesi televizyon ama o kutuların içinde güzel şeyler yok artık.
Dünyanın en pespaye yabancı filmlerini yıllardır bizlere yutturanlara karşılık bizim gözümüz de gönlümüz de yerlidir.
Yılbaşı gecesi eskilerden kalan bir Türkan Şoray filmi izlemek, ekranlardaki bütün konserlerden, soytarı sohbetlerinden değerlidir.
***
Mademki bu acımasız hayat bizlerle köşe kapmaca oynuyor, karanlıkta meşaleyi bizler kapalım.
Her şeye rağmen yeni yıl; virüsün, bilumum kötülüklerin ve adaletsizliğin sonu olsun.
Haksızlığın defterini düreceğimiz, çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.
Yüreği güzel insanlara sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz.
***Her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.
Mutluluk Takvimi
Bugün birinin hayatında melek ol.
Çocuklara armağan al.
Para harcamadan eğlen.
Cam kenarına küçük mumlar diz.
Canımın yarısıydın
Alnımın yazısıydın
Gidişine ağlamıştım
Dönüşüne sevinmedim
Aşk zamanla değişiyor
Ateş söndü kül üşüyor
Bir zamanlar göğsümde
Saplayıp unuttuğu
Hançeri o taşıyor
Biz bu yalan dünyanın
Yanan kulları
Bir of çeksek dağlar
Yerinde durur
Böyle sevdik diye
Hor görmesinler
Aşkın cennetinde
Yanmaktır gurur
Hakkı YALÇIN
NE DEĞİŞİR!
Çocukluğumun açıkta satılan bayat bisküvilerini bugünün ambalajlı ama katkılı şekerlemelerine değişmem.
Çocukluğumun kağıttan gemilerini bugünün sosyetik yatlarına değişmem.
Çocukluğumun iki kibrit kutusuna ip bağlayarak yaptığımız haberleşme eylemini, en sükseli cep telefonuna değişmem.
Bunları hatırlatsam ne değişir ki!
Her şeyin galibi zaman!