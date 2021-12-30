Bir şeylerin derdine düştük virüsle mücadeleyi hafife aldık.
Etrafım yeni varyantın yatağa düşürdüğü insanlarla dolu.
Kaybettiğim yakınlarım oldu, hastaneler test yaptıranlarla dolu.
***Yaşadıklarımızı çok çabuk unutuyoruz, çünkü bu topraklarda hafızalar itinayla silinir!
Ya da her türlü sorumsuzluğun vebali kaderden bilinir.
İlk zamanlar virüsün hedefinin sadece yaşlılar olduğunu varsayıp, gençlere sorumsuzluk aşılandı.
Şimdi görüyoruz ki gençler daha büyük tehlike altında, çünkü yaşlı insanların gösterdiği disiplini onlar göstermedi.
***Yarın akşam yılbaşı kutlamaları var, birçok yerde rezervasyonlar tamam.
Eğlenmek elbette güzel ama sosyal mesafenin ve çıkarılan maskelerin yan tesirleri ne olacak?
Yeni varyantın bulaşma hızının daha güçlü olduğu söylenirken, yılbaşı sonrasında artan vakaların karşılığında kim bilir ne canlar kaybedeceğiz.
***
"Yükselen her şey düşecektir" diye not düştük ama düşen bizleriz.
Şehrin içine çıktığımız zaman maskesiz dolaşan o kadar çok insan varken, mesele sadece yılbaşı gecesi değil tabii ki. Bütün mesele sorumluluk!
"Bana bir şey olmaz" mantığının hüküm sürdüğü şahıslara "sen bu sorumsuzluğunla kaç kişinin sebebi olacaksın biliyor musun?" dediğimizde hep aynı cevabı aldık; "sana ne!"
***Sadece bizler değil dünyanın hali ortada. "Herhalde" diyorum "insanlar sayılı günler yaşadıklarını falan düşünüp hayatın tadını çıkardıklarını zannediyorlar!" Üretilen varyantlar da onlara karşılık veriyor, "oyun istiyorsanız buyurun!" diye.
***Sevgisizliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yeni bir yıl gelirken, şiddet ve nefret özne!
Düşmanlık virüsü pandemiden çok daha tehlikeli ve böyle bir dünyada bizler hala birbirimizi yiyoruz.
Bilinen bir şey varsa azalan güzelliklerden yarın hiç kalmayacak, çoğalan kötülükler asla azalmayacak.
***
Yeni bir yıl hep umuttur.
Hepimizi bekleyen kaçınılmaz bir son varken, birbirimize kenetlenmiş olmamız gerekirken insanların birbirine düşman olmaları garip gelir bana.
O yıllar ki hep bir şeyler alarak gider.
O yüzden insanlık ve zarafet kayıp, Başkaları için önemsiz olabilir ama eskiden ayıp olan şeyler bizler için hala ayıp!
Kendimizi öncelikle sevgi ve saygıyla koruma altına almazsak, virüs kadar nefreti de el üstünde taşımaya gönüllüyüz demektir. Belki de başımıza gelen her şey bu yüzden!
Mutluluk Takvimi
Çocukları sevindir.
Maskeni takarken burnunu da kapat.
Gerçeği ara.
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Gittin kıyamet kopmadı
Sirenler çalmadı
Ama canım çok yandı
Uzun süre acın geçmedi
Ama bulunduğum yerde
Adın da geçmedi
Sonra her şey bitti
Eğer aşka saygın
Olabilseydi
Seni herkesle
Bir tutamazdım
Yardımın için
Çok teşekkürler
Sen olmadan seni
Unutamazdım
Hakkı YALÇIN
Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.
Bağımlı!
Dizilerdeki sahneler sokaklarda yaşanması istenen gerçeklerin senaryoya geçirilmesi değilse nedir?
Yapılan araştırmaya göre suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.
Not: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon dizilerinin bağımlısı.