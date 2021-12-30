Nefret virüsü!

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Yeni bir yıl hep umuttur.

Hepimizi bekleyen kaçınılmaz bir son varken, birbirimize kenetlenmiş olmamız gerekirken insanların birbirine düşman olmaları garip gelir bana.

O yıllar ki hep bir şeyler alarak gider.

O yüzden insanlık ve zarafet kayıp, Başkaları için önemsiz olabilir ama eskiden ayıp olan şeyler bizler için hala ayıp!

Kendimizi öncelikle sevgi ve saygıyla koruma altına almazsak, virüs kadar nefreti de el üstünde taşımaya gönüllüyüz demektir. Belki de başımıza gelen her şey bu yüzden!

Mutluluk Takvimi

Çocukları sevindir.

Maskeni takarken burnunu da kapat.

Gerçeği ara.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Gittin kıyamet kopmadı

Sirenler çalmadı

Ama canım çok yandı

Uzun süre acın geçmedi

Ama bulunduğum yerde

Adın da geçmedi

Sonra her şey bitti

Eğer aşka saygın

Olabilseydi

Seni herkesle

Bir tutamazdım

Yardımın için

Çok teşekkürler

Sen olmadan seni

Unutamazdım

Hakkı YALÇIN

Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.

Bağımlı!

Dizilerdeki sahneler sokaklarda yaşanması istenen gerçeklerin senaryoya geçirilmesi değilse nedir?

Yapılan araştırmaya göre suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.

Not: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon dizilerinin bağımlısı.