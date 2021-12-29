Sınav!

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Sınavlar böyle verilir!

Bazen herkesin bakıp 'hiçbir şey' göremediği bir insanda 'her şeyi' görürken. Bazen de 'açlıktan kim ölmüş' deyip aç insanların ölmesini 'vahşice' beklerken!

Mutluluk Takvimi

Işıkları kapat akşamı seyret.

Mahkumlara kitap gönder.

Çocukların fotoğrafını çek.

Sizin de bu şehirde

Aşka volta attığınız

Kapılarda yattığınız

Elbet olmuştur ama

Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Bu sevda benimdir

Böyle söylendi

Böyle bilinir

Ardımızdan meleklerin

Ağladığı söylenir

Hakkı YALÇIN

Kitap kurdu insanların yerini teknolojik solucanlar aldı.

Deniz Özçelik

Müzik dünyasında ilginç bir isim var;

Deniz Özçelik.

İlk olarak 2020 yılında "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışmasında birinci olduğunda adını duyurdu.

Murat Dalkılıç'la feat yaptığı sözü ve müziği kendisine ait olan "Ah Güzel İstanbul" şarkısı bir harika. Zaten sesi de farklı tercihleri de. Böyle sanatçı ruhlu insanların kimseye boyun eğmeden verdiği mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bilirim. Cam kırıklarının üzerinde yürümeyi göze almaktır kazanmak. Kazanmayı sadece "para olarak" görenlerin anlamadığı da budur.

Deniz Özçelik'i herkesin yürüdüğü yolda yürümediği için "tırnak içine" aldım!