Zam arabalarının çamurlu teker izleri bebeklerin bile bezlerinde duruyor.
Dolar yükseldiğinde jet hızıyla zam yapanların dolar düştüğünde kılını bile kıpırdatmamasının ahlaksızlığı da yüzlerinde duruyor.
***Tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.
Gariban sofraların et görmesi zaman aşımına uğramıştır.
Babalar evlerine akşamları girdiği kuyruktan aldığı ekmekleri taşır.
Bu haram tüccarları ıstakozun havyarın peşinde dolaşır.
***İnsanlığı kazanmak için birazcık da kaybetmeyi göze almak gerekiyor ama için ticareti ayağa düşürmenin lüzumu var! O yüzden kansız tüccarların iki dünyası var.
Birincisi kendi zamlarını yapmak için bahane aradıkları ve yoksulları ezdikleri dünya.
İkincisi yaptıklarını saklayıp kendilerini akladıkları dünya!
Haksız kazancın sülükleri kan emmekten vazgeçer mi?
***
Sucuk salam ve sosis gibi et ürünleri kontrolden geçirilse içinden neler çıkar neler!
Bunların yanına kaşar peynirlerinin içindeki katı yağları, süt diye yutturulan buzağı maması, patates ve boyası akan zeytinleri de ekleriz.
"Bu tüccarlar kanser yaverleridir" dersek sözümüz nereye gidiyorsa orada bekleriz!
***Hayatta iki olasılık var!
Ya yaşarız ya ölürüz.
Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor ya cennet ya cehennem.
İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle.
Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var, "hayat senin için korkulacak bir şey değil." Herkes bilmelidir ki insanların yaşarken dünyadan çaldıklarını geri alacak ölüm.
***Bu bizim kıssadan hissemiz!
Hayatını 'o biçim' kazanan tüccar babaya oğlu merakla sordu; "senin eve getirdiğin paralar neden kanlı?" Arsız babanın cevabı ne olur ki;
"kan çıkmazsa para yok oğlum!" Babaya çekmeyen oğul acı acı gülümsedi; "ben de seni adam zannediyordum baba." Babanın sonraki cevabı daha da acı; "namuslu baba olsaydım sana o hayatı yaşatabilir miydim?"
***
Oysa çocuğunu okutmak için böbreğini satan namuslu bir baba tanımıştım da çocuklarının sofrasına bir lokma haram koymamıştı.
Onlar son kuşlarımız!
Mutluluk Takvimi
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Ardında davacı değil duacı bırak.
Aç insanı asla geri çevirme.
Kartpostal yolla.
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin hasreti gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Ektiğimi biçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Hakkı YALÇIN
Anka yumurtası kaç lira oldu acaba bilen var mı?
Neyin talihi!
Nasıl bir talihin elinde oyuncak olduğumun farkına vardım.
Eskiden bu zamanlar sokakta talihimi arardım. "Size de çıkabilir" diyenlerin sözünden dışarı çıkmadığım için cebimden çıkanları hesaba katmazdım.
Sizleri bilmem ama ben artık bu oyunlara gelmiyorum.
Talih oyunlarına verdiğim paradan ziyade birilerinin eğlencesi olmak dokunuyor bana!