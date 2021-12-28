Namuslu!

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Oysa çocuğunu okutmak için böbreğini satan namuslu bir baba tanımıştım da çocuklarının sofrasına bir lokma haram koymamıştı.

Onlar son kuşlarımız!

Mutluluk Takvimi

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Ardında davacı değil duacı bırak.

Aç insanı asla geri çevirme.

Kartpostal yolla.

Gözlerinde boş denizler

Her halinde benden izler

Yüreğin hasreti gizler

Acıları içtin oğul

Gün geldi sarardın soldun

İhanete karşı durdun

Sen sabrın ustası oldun

Sınıfını geçtin oğul

Gülün dikeninde yürek

Helal süt emmişsin demek

Sana emanet memleket

Ektiğimi biçtin oğul

Aşka serdin yüreğini

Bükemezler bileğini

Ölüm korkutmuyor seni

Sen beni de geçtin oğul

Hakkı YALÇIN

Anka yumurtası kaç lira oldu acaba bilen var mı?

Neyin talihi!

Nasıl bir talihin elinde oyuncak olduğumun farkına vardım.

Eskiden bu zamanlar sokakta talihimi arardım. "Size de çıkabilir" diyenlerin sözünden dışarı çıkmadığım için cebimden çıkanları hesaba katmazdım.

Sizleri bilmem ama ben artık bu oyunlara gelmiyorum.

Talih oyunlarına verdiğim paradan ziyade birilerinin eğlencesi olmak dokunuyor bana!