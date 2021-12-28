Alkışlarla

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Teknik adamlığın parlayan yıldızı Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başına geçtikten sonra yarattığı mucizeyi yabancı bir teknik adam yaratsa yer gök inlerdi.

Harika bir ustalık, 10 maçlık muhteşem bir geri dönüş ama kimsenin sesi çıkmadı.

İlhan Palut ve Ömer Erdoğan'ın saha kenarındaki duruşları bile futbolumuzun geleceğine tutulmuş ışık. Çünkü kaliteli teknik adamlar güzelliklerin de yol arkadaşlarıdır.

Futbolumuzun da 'yoldan çıkanlara' değil, 'içimizden çıkan insanlara' ihtiyacı var.