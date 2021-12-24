İmza!

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Önceki gün çocukluğumdan kanatlanan bir kuş geldi omuzuma kondu. Hatıralar tarlasında dolaşmış da birkaç fotoğraf bıraktı siyah beyaz!

O fotoğrafların altında el yazımızla imzamız duruyor.

"Bizler dil, din, ırk farkı bilmeyiz!" Ve geçmişe bindiğimiz trenlerde hala el sallıyoruz birbirimize.

Mutluluk Takvimi

Satışlardaki sahte indirime aldanma.

Çöpleri ayırıp boşalt.

Cam kenarına küçük lambalar koy

Fanatik olma.

Gittin

Bende gözlerin kaldı

İki yağmur damlası

İki suskun ayrılık

Gittin

Şimdi yangınlar kaldı

İki yaralı yürek

İki sevdalı çığlık

Geliver bir akşam

Kahve içimi

Bak nasılmış sevmek

Gör sevincimi

Saatler acıyı

Çeyrek geçiyor

Dayanmaz yüreğim

Dindir acımı

Hakkı YALÇIN

Alınan ödülün bir değeri olmalı, jüri satılık değilse!

Aslan bile!

Ekmeğini taştan çıkaranlara taş bile kalmazdı da böyle zamanlara mahsuben; "ya aslanın ağzından alacağız lokmayı ya da kafamızı aslanın ağzına sokacağız" falan derdik.

Ortalıkta aslan da kalmadı.

Söylentilere göre doların kokusunu almış borsada sürtüyormuş!

Şu sıralar da dolar düştü diye morali de fena halde bozukmuş!