Ekonomik!

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Yükselen değerin alçaklık olduğu bir ülkede, dolar yükselirken kazançları düşenler kahrolurken, ellerindeki imkanların zerresini insanlık için harcamayanlara bizim de söyleyecek bir şeylerimiz vardır.

"Tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez!" Bencil zenginlerin o tencerede kuzu gerdanla bulamadığı mutluluğu, onurlu yoksullar patates haşlayarak bulur.

Bir bakarsanız nasıl kazanıldığı belli olmayan paralar da buhar olur!

Mutluluk Takvimi

İnsancıl ol.

Maskeni her gün yenile.

Talihine güvenme.

Evde egzersiz yap.

Neden diye sor.

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Hakkı YALÇIN

İnsansan, haksızlığın sapını değil vicdanın hesabını tut.

Bağımlı!

Dizilerdeki sahneler sokaklarda yaşanması istenen gerçeklerin senaryoya geçirilmesi değilse nedir?

Yapılan araştırmaya göre suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.

Not: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon dizilerinin bağımlısı.