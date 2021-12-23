Ya gelirinde azalma oluyor ya da meseleye siyasi bakıyor.
Oysa ocaklar sönüyor, çocuğuna süt içiremeyen anneler var.
O yüzden doların da Euro'nun da canı cehenneme!
"Öznemiz insan" diyoruz.
***Kim ister ekonominin bu hale gelmesini ama düzeltmek için çırpınan insanlar var. Buna saygı duyalım.
Çözüm arayanlar var, her şeye karşı durmayalım.
Zehirli sarmaşık olmanın kime ne yararı olabilir ki!
Siyasi ihtirastan başka!
***Televizyonlara ve sosyal medyaya bakıyorum da memleketimizde ne çok ekonomist varmış.
Popüler değil saygın ol.
İfade gücünü bilgiden almayan insanları ciddiye almamam gerektiğini biliyorum ama ekranlarda konuşan insanların testten geçirilmesi mümkün değil.
Teknoloji dünyasında kalbi kasıklarında atanlar bile fenomen oldu.
Ah o saman kağıdı kitaplarımız, ah o kitap gibi konuşan eski insanlarımız.
***
Bizler ekmeğin hesabını yapanları dinliyoruz, vicdansız hesaplar yapanları değil. O yüzden bilmediğimiz konularda "ekonomik" kullanırız cümlelerimizi.
***Geçenlerde adını vermek istemeyen bir okuyucu aradı, "ben doların yükselmesinden rahatsız değilim" dedi.
"Neden adınızı vermiyorsunuz?" diye sordum, "benim adım yok" dedi.
"Neyiniz var?" diye sorunca da "param var" diye karşılık verdi.
"Paranızdan başka neyiniz var?" diye sorunca "size onun hesabını mı vereceğim" dedi ve telefonu kapattı.
***Benim de tanıdığım bencil zenginler var, alın teriyle işleri yok.
Sonradan görme oldukları için hayatları marka giyim muhabbeti.
Duyduğuma göre yılbaşı gecesini evlerinde kutlayacaklarmış.
İçlerinden biri, "yaz olsaydı garden party yapacaktık" dedi çok güldüm.
"Sokakta yatan insanlar için bir şey yapmayacak mısınız?" diye sordum da ağzını şapırdatarak cevap verdi, "ben kader bekçisi değilim!"
***
Yükselen değerin alçaklık olduğu bir ülkede, dolar yükselirken kazançları düşenler kahrolurken, ellerindeki imkanların zerresini insanlık için harcamayanlara bizim de söyleyecek bir şeylerimiz vardır.
"Tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez!" Bencil zenginlerin o tencerede kuzu gerdanla bulamadığı mutluluğu, onurlu yoksullar patates haşlayarak bulur.
Bir bakarsanız nasıl kazanıldığı belli olmayan paralar da buhar olur!
Mutluluk Takvimi
İnsancıl ol.
Maskeni her gün yenile.
Talihine güvenme.
Evde egzersiz yap.
Neden diye sor.
İpek mendil tutardık
Sevdanın gözyaşına
Yetişmek ne mümkündü
Hayatın telaşına
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sedalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Çocukluğumuz duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
Hakkı YALÇIN
İnsansan, haksızlığın sapını değil vicdanın hesabını tut.
Bağımlı!
Dizilerdeki sahneler sokaklarda yaşanması istenen gerçeklerin senaryoya geçirilmesi değilse nedir?
Yapılan araştırmaya göre suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.
Not: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon dizilerinin bağımlısı.