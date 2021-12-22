Demli çay!

Dolardan başka bir şeyin konuşulmadığı bir zaman diliminden geçiyoruz ama muhbirlik ve uşaklık bu topraklarda en değerli meslektir ve hiçbir zaman değerinden kaybetmemiştir.

İnsanlık borsasında ciğeri beş para etmeyen adamlar belki dolar içinde yüzecektir ama başları ömür boyu eğik kalacaktır.

***

Öte yandan tek göz odalı evlerde bir leğenin içinde yıkanırken gözüne sabun kaçmasın diye annelerine başını eğen çocuklar, o başlarını büyüyünce hiçbir zaman eğmediler. O kadar güzel şeyleri savundukları halde bu topraklarda hiçbir şeye değmediler!

Onlar azgın denizlerde boy verdi de hayat onlara "su koyverdi!" O insanlar sadece inandıkları değerlere "ev sahipliği" yaparken ne gerçek anlamda ev sahibi olabildiler ne otomobil.

Hep alacaklı kaldılar. Onların sadece "güzel günler göreceğiz" diye verdikleri sözü tutamadıkları çocuklaradır borçları.

***

O yıllarda dikiş makinaları genç kızların rüyası olarak tanıtılırdı radyo reklamlarında. Şimdi magazin çöplüğündeki nafaka şıllıkları evliliğe gecelik baktıkları için güzelim genç kızların rüyalarını bile çaldılar.

Fabrikada tütün saran o emekçi kızların yeri boş kaldı.

***

O zamanlar sabahları serpme kahvaltı görgüsüzlüğü yoktu. Demli çay vardı yanında simitle peynir yeter de artardı, gramajdan çalmayan fırıncılar ekmeği okkayla tartardı. O delikanlılar bakkalların veresiye yazan kalemlerinin acısını bile yüreğinde hisseden son kuşlardı.

İnsanlar açken doymaktan utanırken, odun kömür olmasa da adam duruşlarıyla evin içini soba gibi ısıtırlardı.

***

Onlar her zaman sırtımızı emanet ettiğimiz, parayla pulla işi olmayan yol arkadaşlarıydı. Kafesi de sevmediler akvaryumu da. Özgürlüğü sevdiler, gerçek adaleti, uçurtmaları, emekçileri.

Yerde buldukları çamurlu gazete parçasını bile okumayı.

***

Sonraki zamanda onların sadece giydikleri pantolonların değil kollarındaki saatin bile modası geçti.

Şimdi magazin aleminde nafaka şıllıklarına dolar saçan haram züppeleri moda. Şimdi yoksul insanı görünce kaçanlar, karısının kocasının yanında masaların altında bile birbirlerine ellerini açanlar moda.

***

Eskiyi hatırlatmaktaki amacımız hatıraları yaşatmak kadar, o insanlara "nasıl kıyıldığını da" hatırlatmaktır.

Çünkü o güzel insanlar bir daha gelmeyecek, onların çocukları da kabuğuna çekildi. "Benim babalarımın hesabını sormayanlara ben soru bile sormam" dediler.

Şimdi ne televizyon izliyor ne gazete okuyorlar, arada babalarının arkadaşlarıyla buluşup eski günleri yad ediyorlar.

Çayları demli gözleri nemli.

İnsanlık onuru onlar için doların yükselmesinden ya da alçalmasından her zaman daha önemli.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Kimsenin değişeceğini umma.

Yeni yıl için camları süsle.





Silindi aşkımın Alın yazısı

Boynumu bükmedi

Bıraktığın yük

Sakın gururlanma

Sevildin diye

Senin aşkın benim

Kalbimde büyük



Aşkın kanunu böyle

Her ayrılık ağlatır

Küçük insanlar bazen

Büyük izler bırakır



Büyük yalanlarınla

Otur gönül tahtında

Benim haklarım saklı

Sana Allah katında

Hakkı YALÇIN





Magazindeki kirli çamaşırlar bile "dolarla" kurutuluyor!



İŞTE BÖYLE!

Uyuşturucu kaçakçıları, katiller, pezevenkler, çocuk tacizcileri, kadınları katledenler sokakta fink atıyor. Hatta halini hatırını soranlar oluyor.

Ama 11 yaşındaki çocuğu darp edip gözaltına alıyorlar. Sonra da bir yetkili çıkıp özür dilesin mesele bitsin öyle mi?

Ne yazık ki öyle!

Sonra da şeker söyle kaymak söyle bal söyle!